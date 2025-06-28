В Башкирии выпускники массово бегут из школ после девятого класса

Поколение Z в Башкирии ломает образовательные каноны: одиннадцатый класс стремительно теряет популярность. Молодёжь всё чаще предпочитает уходить в колледжи и техникумы сразу после получения основного аттестата.

Цифры за 2025 год говорят сами за себя. Аттестаты о неполном среднем образовании получили почти 52 тысячи девятиклассников. А вот до одиннадцатого класса добрались только около 17 тысяч ребят, пишут коллеги из Уфа1. Получается, что двери школ за собой закрыли 35 тысяч подростков, которые выбрали путь среднего специального образования.

Ещё каких-то пять лет назад ситуация выглядела куда сбалансированнее. В 2019 году разрыв был не таким драматичным: школы закончили более 43 тысяч девятиклассников против примерно 20 тысяч одиннадцатиклассников. Тогда пропорция была почти два к одному, а сегодня — уже три к одному.

Пик расхождения пришёлся на последние пару лет. Образовательная тропа в республике раздваивается: один поток устремляется в сторону рабочих специальностей, другой, более скромный, продолжает готовиться к поступлению в вузы. Например, по итогам 2023 года из школ ушло 30 тысяч девятиклассников — вдвое больше, чем выпускников одиннадцатых классов в том же году.

Почему количество выпускников из 9 класса увеличилось за пять лет

Главная причина такого перекоса — резкий рост популярности колледжей. Учёба в них стала престижной, и теперь около 60% всех девятиклассников Башкирии предпочитают идти за рабочей специальностью.

Вопреки распространённому мнению, дело вовсе не в боязни ЕГЭ. По данным анонимных опросов, этот фактор считают решающим лишь 3,4% абитуриентов колледжей. Ключевая мотивация — стремление к финансовой самостоятельности и желание поскорее получить востребованную профессию, которую можно сразу применять на практике.

Эту тенденцию активно поддерживают власти. В Башкирии системно развивают среднее профессиональное образование, чтобы закрыть потребности экономики в квалифицированных кадрах. В республике понимают: от эффективности решения кадрового вопроса зависит будущее всего региона.

Для этого в Башкирии создали 19 образовательно-производственных кластеров в рамках федеральной программы «Профессионалитет» — это лучший показатель в России. На их развитие из бюджетов разных уровней привлекли более 2,4 миллиарда рублей, которые пошли на современное оборудование и новые мастерские.