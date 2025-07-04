В Башкирии ввели новый стимул для учителей

В Башкирии утроили выплаты учителям, чьи ученики станут победителями всероссийских олимпиад. Теперь за победу воспитанника можно получить 300 тысяч рублей

Учителя в Башкирии получили мощный финансовый стимул для воспитания гениев. По новому указу главы региона выплаты педагогам за успехи их учеников выросли втрое . Теперь наставник победителя Всероссийской олимпиады школьников получит 300 тысяч, а за призёра — 150 тысяч рублей.

Такая щедрость — не случайность, а реакция на рекордные успехи. В минувшем учебном году 2024/2025 школьники республики показали лучший результат за всю историю участия в олимпиадах: 57 человек стали победителями и призёрами заключительного этапа.

Эта стратегия, похоже, работает. Республика прорвалась в топ-5 регионов России по числу участников, отправленных в финал олимпиады, — сборная состояла из 153 человек. Вложения в таланты и их наставников приносят свои плоды.

Решение о троекратном увеличении премий было принято лично главой республики Радием Хабировым. Сама система поощрений действует с 2018 года, но суммы выплат последовательно увеличиваются.

Финансовые вливания работают как ракетное топливо для всей системы образования. Если раньше медали привозили в основном из Уфы и Стерлитамака, то теперь география успеха расширилась и на другие города и районы республики, включая Сибай, Туймазинский и Мелеузовский районы.

Поддержка учителей не ограничивается только олимпиадными бонусами. По данным Минпросвещения России, в 2025 году Башкирии выделена квота в 39 федеральных премий для лучших учителей страны, каждая из которых составляет 200 тысяч рублей.

Впрочем, несмотря на рекорды, республике есть куда стремиться. Как отмечают эксперты, по показателю эффективности работы с талантами Башкирия находится на 17-м месте в стране. Для сравнения, в Татарстане, где объём финансирования программ для одарённых детей в пять раз выше, по итогам олимпиады насчитали 265 победителей и призёров против 57 башкирских.