В Башкирии ввели новый стимул для учителей

В Башкирии утроили выплаты учителям, чьи ученики станут победителями всероссийских олимпиад. Теперь за победу воспитанника можно получить 300 тысяч рублей ©Imagen
Учителя в Башкирии получили мощный финансовый стимул для воспитания гениев. По новому указу главы региона выплаты педагогам за успехи их учеников выросли втрое . Теперь наставник победителя Всероссийской олимпиады школьников получит 300 тысяч, а за призёра — 150 тысяч рублей.
Такая щедрость — не случайность, а реакция на рекордные успехи. В минувшем учебном году 2024/2025 школьники республики показали лучший результат за всю историю участия в олимпиадах: 57 человек стали победителями и призёрами заключительного этапа.
Эта стратегия, похоже, работает. Республика прорвалась в топ-5 регионов России по числу участников, отправленных в финал олимпиады, — сборная состояла из 153 человек. Вложения в таланты и их наставников приносят свои плоды.
Решение о троекратном увеличении премий было принято лично главой республики Радием Хабировым. Сама система поощрений действует с 2018 года, но суммы выплат последовательно увеличиваются.
Финансовые вливания работают как ракетное топливо для всей системы образования. Если раньше медали привозили в основном из Уфы и Стерлитамака, то теперь география успеха расширилась и на другие города и районы республики, включая Сибай, Туймазинский и Мелеузовский районы.
Поддержка учителей не ограничивается только олимпиадными бонусами. По данным Минпросвещения России, в 2025 году Башкирии выделена квота в 39 федеральных премий для лучших учителей страны, каждая из которых составляет 200 тысяч рублей.
300 тысяч за олимпиадника — это много или мало? Как Башкирия выглядит на фоне других регионов?
300 тысяч рублей за победителя Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) — это очень достойная сумма. Для сравнения, в Свердловской области педагоги, подготовившие победителей ВсОШ, получают премии в размере 100 тысяч рублей, а в Иркутской области — 40 тысяч рублей. При этом в Свердловской области существует дополнительная премия губернатора «Олимпиадный успех», где победители получают до 270 тысяч рублей. В Московской области победителям олимпиады предлагают 500 тысяч рублей, а призёрам — 300 тысяч рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 300 тысяч рублей. Таким образом, Башкирия находится в числе регионов с одними из самых высоких премий для педагогов-наставников олимпиадников.
Только деньги? А какие ещё есть бонусы для школьников и учителей-олимпиадников?
Премии — это лишь часть системы мотивации. Для школьников победа или призовое место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады даёт главное — право на поступление без вступительных испытаний в любой вуз страны на специальность, соответствующую профилю олимпиады. Кроме того, некоторые вузы могут засчитывать 100 баллов по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Учителя, помимо премий, могут получить и другие виды поощрений. Например, они могут претендовать на федеральные премии (в 2025 году Башкирии выделено 39 таких премий по 200 тысяч рублей каждая). Также предусмотрены различные стимулирующие выплаты, надбавки за квалификационную категорию, а в некоторых регионах даже жилищные льготы и «подъёмные» для молодых специалистов.
Это касается только Всероссийской олимпиады или за победы в других конкурсах тоже платят?
В Башкирии премии предусмотрены не только за Всероссийскую олимпиаду школьников. Указ главы республики распространяется и на иные всероссийские и межрегиональные олимпиады и конкурсы, направленные на развитие интеллектуальных способностей обучающихся. Например, за победу в олимпиадах из перечня, утверждаемого Министерством науки и высшего образования РФ, победителям и их педагогам выплачивается 10 тысяч рублей, а призёрам — 5 тысяч рублей. Также есть премии за Межрегиональную олимпиаду по башкирскому языку и литературе.
Если мой ребёнок победил, куда идти за деньгами? Как оформить премию?
Для получения премии необходимо подать заявление в Министерство образования и науки Республики Башкортостан . К заявлению прилагаются подтверждающие документы: копии дипломов, приказов, протоколов или сертификатов, заверенные в установленном порядке; копия удостоверения личности кандидата; справка с места учёбы (для школьника) или работы (для педагога), а также банковские реквизиты, СНИЛС, ИНН и согласие на обработку персональных данных. Срок подачи документов обычно устанавливается с 16 по 30 сентября текущего года.
А что, если школьник из Башкирии победил, но поступил в вуз другого региона? Он получит премию?
Да, премии за победу или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников и их наставникам выплачиваются независимо от того, куда поступит школьник. Однако в Башкирии предусмотрена дополнительная премия в размере 150 тысяч рублей для победителей и призёров олимпиад, которые поступили в вузы Башкортостана. Это часть стратегии региона по привлечению талантливой молодёжи оставаться в республике. Кроме того, 150 тысяч рублей могут получить выпускники, набравшие 100 баллов по ЕГЭ и поступившие в вузы республики, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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