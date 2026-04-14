В Башкирии стартует досрочный ОГЭ: расписание экзаменов

В Башкирии с 21 апреля 2026 года стартует досрочный этап основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся 9-х классов. Об этом сообщили в региональном Министерстве просвещения.

Первым в программе досрочного периода стоит математика — её выпускники напишут 21 апреля. Спустя три дня, 24 апреля, пройдёт испытание по русскому языку. 28 апреля состоятся одновременно четыре экзамена: информатика, литература, обществознание и химия. Завершится досрочная экзаменационная волна 6 мая. В этот день девятиклассники напишут работы по биологии, географии, иностранным языкам, физике и истории.

Массовая сдача ОГЭ для всех остальных школьников республики начнётся 2 июня.

Пройти испытания досрочно вправе лишь те ученики 9-х классов, которые полностью освоили школьную программу или индивидуальный учебный план и не имеют академических задолженностей. Обязательным условием также является наличие «зачёта» за итоговое собеседование по русскому языку и разрешение педагогического совета школы. При этом каждый претендент на досрочную сдачу обязан документально подтвердить, что не имеет возможности явиться на экзамены в основной период по уважительным причинам.

Напомним, расписание ОГЭ на 2026 год утверждено совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2025 года № 799/1905. Документ был официально опубликован 5 декабря 2025 года. Досрочный период для девятиклассников охватывает промежуток с 21 апреля по 18 мая 2026 года, основной — со 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября.

В марте 2026 года в Башкирии уже стартовал досрочный этап ЕГЭ для одиннадцатиклассников. По информации ИА «Башинформ», к участию в нём зарегистрировались 37 человек — 32 из них сдавали ЕГЭ, ещё 5 — государственный выпускной экзамен. Наиболее востребованными предметами у досрочников оказались русский язык, математика (базовый уровень), английский язык и обществознание.

В ЕГЭ-2026 в целом примут участие около 17 тысяч выпускников Башкирии. По всей России к основному государственному экзамену в 2026 году зарегистрировались более 747 тысяч человек, что делает этот год одним из наиболее массовых по числу участников за последние годы.

К слову, с 2026 года основной период ЕГЭ в России получил фиксированные сроки: по поручению президента он будет начинаться не ранее 1 июня. Как пояснял глава Рособрнадзора Анзор Музаев, это решение призвано дать школам и ученикам возможность спокойнее планировать подготовку, не совмещая её с выпускными мероприятиями.