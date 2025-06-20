В Башкирии школьник отвоевал 100 баллов на ЕГЭ

Отдел образования Стерлитамака сообщил о появлении нового стобалльника ЕГЭ по химии. Динис Гизатуллин, ученик Башкирского лицея-интерната №3, превратил свои 99 баллов в заветную сотню благодаря апелляции.

Первоначально выпускник получил результат на один балл меньше максимального. Однако парень не смирился с оценкой и подал жалобу на пересмотр. Решение оказалось верным — комиссия признала правоту школьника и добавила недостающий балл.

Динис не случайный отличник в мире точных наук. За плечами у него три призовых места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Также парень становился победителем различных олимпиад из перечня Минобрнауки и участвовал в образовательных сменах легендарного «Сириуса».

Теперь в копилке стерлитамакских стобалльников семь человек. Шестеро покорили химию, один — русский язык. Среди «химиков» блистают Алсу Хисамутдинова, Диана Сысоева, Полина Яскина и другие талантливые выпускники.

Башкирия в этом году показала рекордные результаты по химии — 68 стобалльников против 52 в прошлом сезоне.