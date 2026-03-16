В Башкирии с сентября появятся новые учебники по истории родного края для 5–7 классов

Школьники республики будут изучать историю региона по пособиям, созданным группой учёных и педагогов и включённым в федеральный перечень.

Ученики 5–7 классов башкирских школ с нового учебного года начнут изучать историю региона по обновлённым пособиям. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.

Над созданием линейки «История нашего края. Республика Башкортостан» работала группа специалистов — историки Рамиль Рахимов, Булат Азнабаев, Алексей Кортунов, Ильгиза Мухаметова и педагог Евгений Гостев. Издания прошли экспертизы и вошли в федеральный перечень.

По словам Кильсенбаева, разработка началась в 2022 году во исполнение поручения президента Владимира Путина. Башкортостан стал одним из первых субъектов, завершивших формирование согласованного курса региональной истории. Пособия содержат иллюстрации, справки, задания и творческие упражнения — ученикам предстоит работать с источниками, составлять эссе и анализировать карты.

Школьный курс истории теперь состоит из трёх блоков: всеобщая история, история России и история родного края. Программа охватит путь Башкирии от древнейших эпох до современности.

Руководитель авторского коллектива Рамиль Рахимов отметил: прошлое региона представлено не как история одного народа, а как развитие всего края в составе России — от освоения территорий до достижений в науке и образовании. Авторы стремились к сбалансированной подаче спорных эпизодов. Например, в разделе о Пугачёвском восстании одинаково подробно описаны подвиг Салавата Юлаева и стойкость защитников Уфы. Тот же принцип применён к Оренбургской экспедиции и Октябрьской революции.

Региональные учебники истории разрабатываются в рамках федерального проекта, запущенного по поручению президента Владимира Путина в 2022 году. Пособие прошло около 15 экспертиз — в Академии наук, Российском военно-историческом обществе, а также среди школьных учителей.

Ранее Минпросвещения сократило сроки перехода на единые государственные учебники — процесс планируют завершить в течение трёх-четырёх лет. Учеников 5–9 классов перевели на госучебники по истории России ещё в 2025 году.

По данным пресс-службы УУНиТ, учебник состоит из двух частей: для 5-го класса — авторы Кортунов и Азнабаев, для 6–7 классов — Азнабаев и Рахимов. В новом учебном году на изучение курса в каждом классе отведут по 17 часов.