0
3 часа
Образование

В Башкирии раздали 200 автобусов, а дети в Елкибаево остались без подвоза

В деревне Елкибаево под Уфой дети не попали на 1 сентября. Их школьный транспорт сломан с января, а новый на замену так и не предоставили.
школьные автобусы стоят на площади
©Радий Хабиров / Telegram

Первое сентября для школьников из деревни Елкибаево началось с незапланированных каникул. Родители учеников жалуются в соцсетях главы Башкирии, рассказывая, что учёба для их детей так и не стартовала.

Причина проста — единственный школьный автобус, возивший ребят в гимназию №105 в соседней Федоровке, застрял в сервисе. Ремонт транспортного средства тянется с самого января, а на рейс оно до сих пор не вышло.

Добираться до знаний своим ходом — затея рискованная. Дорога, связывающая деревни, не имеет тротуаров, зато по ней активно курсирует грузовой транспорт. Ездить же на обычном городском автобусе неудобно: он заглядывает в Елкибаево лишь пять раз за сутки.

Многие родители просто не в состоянии срываться с работы, чтобы исполнять роль личного водителя. Особенно остро проблема стоит для тех, чьи дети учатся во вторую смену. Люди задаются вопросом, как им быть в разгар трудового дня.

Напомним, что в конце августа власти республики с помпой вручили ключи от 200 новеньких школьных автобусов. Этот праздник жизни, словно памятник пустым обещаниям, почему-то проехал мимо Елкибаево.

Похожие записи
0
25.07.2025
Экономика

В деревне Дорогино под Уфой построят отель за 75 млн рублей

чашка кофе на столе в гостинице
В деревне Дорогино под Уфой построят гостиничный комплекс за 75 млн рублей. Проект от молодой компании «Алан» получил статус приоритетного и создаст 12 рабочих мест
0
06.07.2025
Происшествия

Не рули, малайка: под Уфой у школьницы конфисковали «Хаммер»

девушка рядом с квадрациклом
В уфимском СНТ 13-летняя школьница попалась за рулём квадроцикла «Хаммер». Итог: транспорт на штрафстоянке, а родителям грозит статья за ненадлежащее воспитание.
0
06.06.2025
Происшествия

В Уфимском районе загорелся металлический ангар с резиновой крошкой

пожар в ангаре
Спасатели МЧС Башкирии сражаются с огненной стихией в селе Нижегородка Уфимского района, сообщает пресс-служба ведомства. Пламя охватило металлический ангар с резиновой крошкой на улице Предпринимателей.
0
05.06.2025
Происшествия

Под Уфой поисковики обнаружили тело ребенка в воде

волонтеры лиза алерт
Телеканал «Вся Уфа» сообщил о печальной находке в Уфимском районе. В водоеме обнаружили тело ребенка. По одной из версий оно может принадлежать пропавшему Дамиру Адигамову.
0
03.06.2025
Происшествия

Башкирию атаковал град размером с куриные яйца — побиты машины и теплицы

град в руках
Во вторник, 3 июня, в Башкортостане пронесся мощный ураган с крупным градом, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях. Стихийное бедствие обрушилось на село Бишкураево Илишевского района и деревню Алексеевка Уфимского района.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.