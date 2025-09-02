В Башкирии раздали 200 автобусов, а дети в Елкибаево остались без подвоза

В деревне Елкибаево под Уфой дети не попали на 1 сентября. Их школьный транспорт сломан с января, а новый на замену так и не предоставили.

Первое сентября для школьников из деревни Елкибаево началось с незапланированных каникул. Родители учеников жалуются в соцсетях главы Башкирии, рассказывая, что учёба для их детей так и не стартовала.

Причина проста — единственный школьный автобус, возивший ребят в гимназию №105 в соседней Федоровке, застрял в сервисе. Ремонт транспортного средства тянется с самого января, а на рейс оно до сих пор не вышло.

Добираться до знаний своим ходом — затея рискованная. Дорога, связывающая деревни, не имеет тротуаров, зато по ней активно курсирует грузовой транспорт. Ездить же на обычном городском автобусе неудобно: он заглядывает в Елкибаево лишь пять раз за сутки.

Многие родители просто не в состоянии срываться с работы, чтобы исполнять роль личного водителя. Особенно остро проблема стоит для тех, чьи дети учатся во вторую смену. Люди задаются вопросом, как им быть в разгар трудового дня.

Напомним, что в конце августа власти республики с помпой вручили ключи от 200 новеньких школьных автобусов. Этот праздник жизни, словно памятник пустым обещаниям, почему-то проехал мимо Елкибаево.