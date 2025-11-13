0
2 часа
Образование

В Башкирии появился орган для защиты профессиональной чести учителей

В Башкирии учредили специальную комиссию для защиты чести и достоинства учителей. Новый орган при Минобрнауки будет разбирать жалобы на нарушение этики, но его решения пока носят рекомендательный характер.
учитель возле доски
©rutube

В Башкирии начала работу комиссия, призванная защищать профессиональную честь и достоинство педагогов, сообщает «Башинформ». Соответствующий приказ был подписан министром образования республики Ильдаром Мавлетбердиным. Этот коллегиальный орган создан для урегулирования конфликтов и разногласий, с которыми сталкиваются учителя.

Содержание
  1. Как будет работать комиссия
  2. Каковы полномочия органа
  3. Проблемы учителей
  4. Что делают на федеральном уровне
  5. Почему законы не всегда работают

Как будет работать комиссия

Основная задача комиссии — рассматривать заявления от педагогов о нарушении норм профессиональной этики. Заседания планируется проводить не реже одного раза в квартал, а также внепланово, если от учителей поступят письменные жалобы с указанием конкретных нарушителей и фактов.

В состав нового органа вошли представители республиканского министерства, профсоюза работников образования и науки, а также по согласованию — члены общественного и молодёжного советов. К работе могут привлекаться эксперты и представители местных властей, если дело касается муниципальных школ.

Каковы полномочия органа

Комиссия будет устанавливать наличие или отсутствие нарушений и принимать меры для урегулирования споров. Однако её полномочия не распространяются на конфликты с федеральными или региональными органами власти, а все вынесенные решения будут носить рекомендательный характер.

Проблемы учителей

Инициатива из Башкирии стала ответом на общероссийский кризис в профессии. По данным Минпросвещения, в 2024 году школам не хватало около 100 тысяч учителей начальных классов, 73 тысяч преподавателей математики и 59 тысяч — иностранных языков. Проблема усугубляется высокой текучкой: за учебный год 2024/2025 уволилось около 200 тысяч педагогов, которые жалуются на низкие зарплаты, высокую бюрократическую нагрузку и постоянные конфликты.

Что делают на федеральном уровне

На федеральном уровне попытки защитить учителей тоже предпринимались. Еще в конце 2023 года был подписан закон, дающий педагогам право на «защиту от всех форм физического и психического насилия». А в сентябре 2025 года Минпросвещения учредило федеральный Совет по защите чести и достоинства педагогов, который будет рассматривать сложные случаи, переданные из региональных комиссий, подобных той, что создали в Башкирии.

Почему законы не всегда работают

Несмотря на наличие законодательной базы, включая статью 152 ГК РФ и закон «Об образовании», эксперты отмечают, что существующие механизмы не всегда эффективны. Учителя чаще сталкиваются с прямыми оскорблениями, а юридическая сила решений новых комиссий пока не закреплена в процессуальных документах, что делает их работу скорее совещательной.

