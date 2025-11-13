В Башкирии появился орган для защиты профессиональной чести учителей

В Башкирии учредили специальную комиссию для защиты чести и достоинства учителей. Новый орган при Минобрнауки будет разбирать жалобы на нарушение этики, но его решения пока носят рекомендательный характер.

В Башкирии начала работу комиссия, призванная защищать профессиональную честь и достоинство педагогов, сообщает «Башинформ». Соответствующий приказ был подписан министром образования республики Ильдаром Мавлетбердиным. Этот коллегиальный орган создан для урегулирования конфликтов и разногласий, с которыми сталкиваются учителя.

Как будет работать комиссия

Основная задача комиссии — рассматривать заявления от педагогов о нарушении норм профессиональной этики. Заседания планируется проводить не реже одного раза в квартал, а также внепланово, если от учителей поступят письменные жалобы с указанием конкретных нарушителей и фактов.

В состав нового органа вошли представители республиканского министерства, профсоюза работников образования и науки, а также по согласованию — члены общественного и молодёжного советов. К работе могут привлекаться эксперты и представители местных властей, если дело касается муниципальных школ.

Каковы полномочия органа

Комиссия будет устанавливать наличие или отсутствие нарушений и принимать меры для урегулирования споров. Однако её полномочия не распространяются на конфликты с федеральными или региональными органами власти, а все вынесенные решения будут носить рекомендательный характер.

Проблемы учителей

Инициатива из Башкирии стала ответом на общероссийский кризис в профессии. По данным Минпросвещения, в 2024 году школам не хватало около 100 тысяч учителей начальных классов, 73 тысяч преподавателей математики и 59 тысяч — иностранных языков. Проблема усугубляется высокой текучкой: за учебный год 2024/2025 уволилось около 200 тысяч педагогов, которые жалуются на низкие зарплаты, высокую бюрократическую нагрузку и постоянные конфликты.

Что делают на федеральном уровне

На федеральном уровне попытки защитить учителей тоже предпринимались. Еще в конце 2023 года был подписан закон, дающий педагогам право на «защиту от всех форм физического и психического насилия». А в сентябре 2025 года Минпросвещения учредило федеральный Совет по защите чести и достоинства педагогов, который будет рассматривать сложные случаи, переданные из региональных комиссий, подобных той, что создали в Башкирии.

Почему законы не всегда работают

Несмотря на наличие законодательной базы, включая статью 152 ГК РФ и закон «Об образовании», эксперты отмечают, что существующие механизмы не всегда эффективны. Учителя чаще сталкиваются с прямыми оскорблениями, а юридическая сила решений новых комиссий пока не закреплена в процессуальных документах, что делает их работу скорее совещательной.