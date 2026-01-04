0
Образование

В Башкирии повысили плату за детские сады до 192 рублей

С 1 января 2026 года в Башкортостане изменилась стоимость услуг детских садов. В Уфе день пребывания теперь стоит 192 рубля, средний индекс роста составил 5,4%.
Правительство Республики Башкортостан утвердило постановление, устанавливающее максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях на 2026 год. Документ официально вступил в силу с 1 января и регламентирует предельные тарифы для всех районов и городов региона.

Наибольшая стоимость зафиксирована в двух городских округах. В Уфе и Нефтекамске плата за один день пребывания ребенка в группе установлена на уровне 192 рублей. Ранее тарифы в этих городах различались, но теперь они сравнялись на верхней границе ценового диапазона по республике.

Вторая позиция по величине платы принадлежит Уфимскому и Белорецкому районам. Здесь родителям предстоит оплачивать 189 рублей за день посещения. В Стерлитамаке утвержденная ставка составляет 185 рублей, что также относит город к числу территорий с наиболее высокой стоимостью услуг.

Минимальные тарифы действуют в городе Агидели, где плата составляет 142 рубля в сутки. Незначительно выше — около 145 рублей — установлен размер взноса в Бурзянском, Краснокамском, Кугарчинском и Мишкинском районах. Разрыв между максимальным и минимальным значениями по республике составляет 50 рублей.

Средний размер родительской платы по Башкортостану, используемый для расчетов, утвержден Министерством образования и науки в сумме 2238 рублей 46 копеек в месяц. Данный показатель служит базой для начисления социальных выплат и компенсаций.

Индексация тарифов составила 5,4% по сравнению с предыдущим периодом. В абсолютном выражении ежемесячные расходы родителей увеличились ориентировочно на 115 рублей. Изменение стоимости обусловлено инфляционными процессами и ростом цен на продукты питания, необходимые для организации детского рациона.

В 2025 году средний размер родительской платы составлял 2123 рубля 78 копеек. Темпы индексации в прошлом периоде были несколько ниже и составляли порядка 4,5%. Повышение тарифов происходит ежегодно в соответствии с плановыми экономическими показателями региона.

Порядок предоставления компенсаций родителям остается неизменным. За первого ребенка возвращается 20% от среднего размера платы, за второго — 50%, за третьего и последующих — 70%. Расчет возврата производится исходя из установленной средней суммы в 2238 рублей, а не от фактических затрат.

От родительской платы полностью освобождены определенные категории граждан. Льгота распространяется на семьи участников специальной военной операции, а также на родителей детей-инвалидов и детей-сирот. Данная мера поддержки действует во всех государственных дошкольных учреждениях республики.

