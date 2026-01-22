0
5 часов
Образование

В Башкирии отремонтирует восемь колледжей в 2026 году — деньги выделят из регионального бюджета

В 2026 году в Башкирии отремонтируют 8 колледжей, ещё 6 зданий обновят по новой программе, два — по гранту «Агропрофи».
зауральский колледж
©Радий Хабиров / Telegram

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил в своих социальных сетях о ремонте восьми колледжей в 2026 году. Всего с начала программы обновлено 29 учреждений, где учатся более 30 тысяч студентов.

Содержание
  1. Сколько колледжей обновят и на какие деньги
  2. Что уже сделано
  3. Справка

Сколько колледжей обновят и на какие деньги

В Башкортостане работают 92 профессиональные образовательные организации, многие нуждаются в ремонте. Региональные власти закрепили правило: ежегодно направлять средства из бюджета республики на обновление колледжей.

В 2026 году ремонт пройдёт по трём направлениям. Первое — восемь колледжей отремонтируют по проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Второе — шесть зданий обновят по новой программе капремонта, которая выросла из президентской программы модернизации школьных систем образования. Третье — два колледжа получат субсидию Минсельхоза России по гранту «Агропрофи» на обновление инфраструктуры аграрных учебных заведений.

Что уже сделано

За прошедшие годы в республике обновили 29 колледжей, из них 15 — в 2025 году. В 2025 году капитальный ремонт по «Профессионалитету» прошёл в пяти учреждениях.

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности вошёл в число шести лидеров страны по реализации проекта «Профессионалитет».

Справка

За год в Башкирии отремонтировали 40 учебных заведений на 2,2 млрд рублей. С 2022 года обновлено 146 зданий, потрачено более 11 млрд рублей, создано свыше 57 тысяч обновлённых учебных мест.

Весной 2025 года восемь образовательных кластеров республики получили федеральную поддержку по «Профессионалитету» — 800 млн рублей с дополнительным финансированием от региона и партнёров.

