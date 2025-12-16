0
Образование

В Башкирии отремонтировали 40 учебных заведений за 2,2 млрд рублей

В 2025 году в республике завершили капитальный ремонт в 40 образовательных учреждениях. На работы потратили 2,2 млрд рублей, из которых 1,9 млрд — средства федерального бюджета.
ученики выстроилилсь возле школы
©Минпросвещения Башкирии
Содержание
  1. Что сделали
  2. Результаты программы за три года
  3. Планы на 2026 год
  4. Риски при выборе подрядчиков

Что сделали

В программу ремонта вошли объекты в 12 муниципалитетах. Впервые в список включили не только школы, но и учреждения среднего профессионального образования. Всего обновили:

  • 35 школ;
  • 2 детских сада;
  • 3 колледжа: Салаватский, Стерлитамакский политехнический и Башкирский сварочно-монтажный.

Большинство объектов сдали к середине августа, чтобы успеть к началу учебного года.

Результаты программы за три года

Масштабная модернизация образовательных учреждений идет в регионе с 2022 года. За это время отремонтировали 146 зданий. Общие затраты превысили 11 млрд рублей. Благодаря ремонту в республике создали и обновили более 57 тысяч учебных мест.

Планы на 2026 год

Власти не планируют останавливать программу. В следующем году капитальный ремонт начнется еще в 53 учреждениях. Финансирование также ожидается из федерального и регионального бюджетов.

Риски при выборе подрядчиков

Работа с бюджетными деньгами требует тщательной проверки исполнителей. Недобросовестные подрядчики могут сорвать сроки или похитить средства. Ранее стало известно об уголовном деле против уфимской компании «Шамс». Подрядчик выполнял ремонт школы искусств в Оренбургской области и, по версии следствия, предоставил поддельные акты на 11,5 млн рублей. Руководителям компании грозит до 12 лет лишения свободы.

