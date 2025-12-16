0
10 минут
Образование

В Башкирии напомнили нормы отмены занятий в школах из-за морозов

Учеников начальных классов освободят от занятий при -23°C в сельской местности и -25°C в городах.
школьный класс карантин
©rutube

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин уточнил правила отмены школьных занятий из-за сильных морозов. Информация предназначена для родителей и учеников.

В начальных классах занятия отменяют при следующих температурах:

  • В сельских школах: -23°C.
  • В городских школах: -25°C.

Для учеников 5–9 классов порог температур ниже:

  • В сельской местности: -25°C.
  • В городах: -27°C.

Старшеклассники (10–11 классы) могут не посещать школу:

  • В сельских школах: при -30°C.
  • В городских школах: при -32°C.

Условия для физкультуры на улице

Занятия по физкультуре на открытом воздухе зимой проводят с ограничениями. Младшие классы могут заниматься при температуре не ниже -3°C. Ветреность не должна превышать 6–10 м/с.

Старшеклассникам уроки физкультуры на улице разрешены при температуре не ниже -10°C. Условия по ветру остаются прежними.

Решение родителей и контроль школ

Родители сами принимают окончательное решение. Они могут оставить ребенка дома при сильном морозе. Об отсутствии ученика следует заранее уведомить классного руководителя.

«Школа работает при любой температуре наружного воздуха», — подчеркнул Мавлетбердин.

Каждая школа самостоятельно решает вопрос отмены очного формата занятий. Важно учитывать местные погодные условия.

Министр также призвал коллег следить за тепловым режимом в зданиях. Температура воздуха в учебных помещениях не должна опускаться ниже +18°C.

Поддержание комфортных условий в школах Башкортостана — приоритет. Недавно в республике завершили ремонт 40 учебных заведений. Общая сумма инвестиций составила 2,2 млрд рублей.

Безопасность и доступность образования для всех учеников также обеспечиваются благодаря обновлению школьного автопарка. В образовательные учреждения республики поступило более 200 новых автобусов. Это особенно важно для детей из отдаленных районов, которые могут испытывать трудности с дорогой в непогоду.

Забота о здоровье школьников проявляется и в других инициативах. В России установлены нормативы по времени, которое ученики должны тратить на домашнюю работу.

Похожие записи
0
04.12.2025
Образование

Минпросвещения утвердило единые стандарты обучения для 10–11-х классов

школьные каникулы
Федеральное ведомство обновило требования к учебному плану: зафиксировано 13 предметов, лимит академических часов и практический подход к точным наукам.
0
07.11.2025
Образование

Российским школьникам изменили уроки физкультуры. Чем они теперь займутся?

ноги в кроссовках
Минпросвещения РФ кардинально меняет уроки физкультуры. Два занятия в неделю обязательны для всех, а третье станет вариативным. Школьники смогут выбрать дисциплину по душе из 32 вариантов — от гольфа и ушу до фиджитал-спорта.
0
29.10.2025
Образование

Минобрнауки ужесточает поступление в вузы: минимальный балл, новые требования и лимиты на платные места с 2026 года

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
Минобрнауки ужесточает правила поступления: c 2026 года увеличивают минимальный балл ЕГЭ и сокращают количество платных мест. Платные программы станут недоступны для слабых абитуриентов.
0
12.09.2025
Образование

В России установили нормативы по времени на домашнюю работу школьников

ребенок делает домашнее задание
Минпросвещения установило жёсткие временные рамки для домашней работы. Теперь ученики будут тратить на неё от 1 до 3,5 часов в день. Контролировать объём заданий по всем предметам обязали сами школы.
0
22.07.2025
Образование

Новый обязательный предмет введут в российских школах: что будут изучать с 2026 года

стопка книг
С 2026 года в школах России появится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура». Учеников 5–7 классов будут учить ценностям на примерах героев, а вести уроки доверят историкам
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.