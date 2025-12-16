В Башкирии напомнили нормы отмены занятий в школах из-за морозов

Учеников начальных классов освободят от занятий при -23°C в сельской местности и -25°C в городах.

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин уточнил правила отмены школьных занятий из-за сильных морозов. Информация предназначена для родителей и учеников.

В начальных классах занятия отменяют при следующих температурах:

В сельских школах: -23°C.

В городских школах: -25°C.

Для учеников 5–9 классов порог температур ниже:

В сельской местности: -25°C.

В городах: -27°C.

Старшеклассники (10–11 классы) могут не посещать школу:

В сельских школах: при -30°C.

В городских школах: при -32°C.

Условия для физкультуры на улице

Занятия по физкультуре на открытом воздухе зимой проводят с ограничениями. Младшие классы могут заниматься при температуре не ниже -3°C. Ветреность не должна превышать 6–10 м/с.

Старшеклассникам уроки физкультуры на улице разрешены при температуре не ниже -10°C. Условия по ветру остаются прежними.

Решение родителей и контроль школ

Родители сами принимают окончательное решение. Они могут оставить ребенка дома при сильном морозе. Об отсутствии ученика следует заранее уведомить классного руководителя.

«Школа работает при любой температуре наружного воздуха», — подчеркнул Мавлетбердин.

Каждая школа самостоятельно решает вопрос отмены очного формата занятий. Важно учитывать местные погодные условия.

Министр также призвал коллег следить за тепловым режимом в зданиях. Температура воздуха в учебных помещениях не должна опускаться ниже +18°C.

Поддержание комфортных условий в школах Башкортостана — приоритет. Недавно в республике завершили ремонт 40 учебных заведений. Общая сумма инвестиций составила 2,2 млрд рублей.

Безопасность и доступность образования для всех учеников также обеспечиваются благодаря обновлению школьного автопарка. В образовательные учреждения республики поступило более 200 новых автобусов. Это особенно важно для детей из отдаленных районов, которые могут испытывать трудности с дорогой в непогоду.

Забота о здоровье школьников проявляется и в других инициативах. В России установлены нормативы по времени, которое ученики должны тратить на домашнюю работу.