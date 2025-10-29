0
54 минуты
Образование

В Башкирии — лишь 27% желающих стать педагогами: молодежь не прельщает даже бесплатное обучение

Зумеры не хотят работать в школах, даже при бесплатном обучении и стипендиях: кадры не набираются, зарплаты не радуют, а бумажная рутина отталкивает новых педагогов.
учитель возле доски
©rutube

Зумеры отказываются становиться учителями даже при бесплатном целевом обучении: молодежь считает квоты невыгодными из-за низких зарплат и высокой нагрузки. В 2025 году только 27% квот на педагогическое целевое обучение было заполнено, что показывает провал системы привлечения кадров.

Содержание
  1. Целевое обучение не работает
  2. Деньги не дотягивают до ожиданий
  3. Нагрузка убивает мотивацию
  4. Профессия потеряла престиж
  5. Выпускники педвузов уходят в репетиторство
  6. Поколение с другими ценностями

Целевое обучение не работает

В 2025 году из 78,6 тысяч студентов-бюджетников, поступивших на педспециальности, целевые договоры подписали лишь 5,8 тысяч человек — всего 7,4% от общего числа. Это означает, что молодые люди предпочитают отказаться от дополнительной поддержки и стипендий, чтобы не связывать себя обязательствами перед школами. Экономист Рустем Шайахметов подчеркивает, что целевое обучение не решит проблему дефицита учителей без улучшения условий труда.

Деньги не дотягивают до ожиданий

Зумеры хотят получать зарплату около 58 тысяч рублей, а треть из них рассчитывает на доход от 70 до 100 тысяч рублей. Учителя же в регионах получают 20-40 тысяч рублей за одну ставку, что близко к МРОТ. Даже в Москве молодые педагоги зарабатывают около 25 тысяч рублей, когда курьеры по доставке пиццы получают 130 тысяч. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала такую зарплату неконкурентной и недостаточной для содержания семьи.

Нагрузка убивает мотивацию

94% учителей жалуются на избыток отчетности и бумажной работы. Молодые педагоги работают на 1,4-2 ставки, чтобы получить приемлемый доход, но при этом тратят львиную долю времени на заполнение отчетов до поздней ночи. Исследование ВШЭ показало, что молодые учителя массово уходят из профессии уже через 3-5 лет именно из-за высокой нагрузки. В отдельных московских школах текучесть кадров среди молодых педагогов начальных классов достигает 60-70%.

Профессия потеряла престиж

Почти половина россиян (47%) не считают профессию учителя престижной, а 53% уверены, что за последние 10 лет социальный статус педагога упал. Социолог Юлия Байер отмечает, что учителя не являются ролевыми моделями для школьников, потому что успех в обществе измеряется финансовой состоятельностью, а хорошо зарабатывающих педагогов дети просто не видят. Зумеры не хотят связывать жизнь с профессией, где их приравнивают к кассирам супермаркетов.

Выпускники педвузов уходят в репетиторство

В 2025 году педагогические вузы выпустили около 150 тысяч специалистов, но в школы пошли единицы. Те, кто все-таки пришел, быстро уходят в частное репетиторство, где можно зарабатывать в два-три раза больше и самостоятельно планировать время. По данным эксперта Панина, около 70% выпускников педагогических вузов не идут работать по специальности, а половина оставшихся уходят из школ после одного-двух лет работы.

Поколение с другими ценностями

Зумеры выросли в другой реальности: они не знали нищеты 90-х и не вдохновляются романтическими идеями советского времени. Для них важны поддержка инициатив, дружелюбная атмосфера, открытые коммуникации и четкая обратная связь. Они ценят саморазвитие и боятся стагнации больше, чем низкой зарплаты. Учительская работа с ее бюрократией, низким статусом и ограниченными возможностями для роста просто не вписывается в их систему ценностей.

Похожие записи
0
29.10.2025
Экономика

Работать некому: мигранты заполняют 33 тысячи вакансий в Башкирии

жители идут по улице
Башкирия стремительно теряет население, а мигрантов становится всё больше — власти рассчитывают, что «новые люди» хоть как-то заткнут дыру в экономике.
0
05.10.2025
Образование

В Башкирии число педагогов сократилось на 2 тысячи человек за пять лет

учитель на уроке
За пять лет из школ и вузов Башкирии ушли тысячи педагогов. Статистика показала, что сфера образования становится всё более женской, а кадровый дефицит растёт.
0
15.09.2025
Образование

Родители в Уфе устали от поборов на щедрые подарки педагогам

кошелек с пятитысячными купюрами
В родительских чатах Башкирии разгорелся скандал накануне Дня учителя. Одни считают сборы денег на подарки педагогам принудительной обдираловкой, другие — искренней благодарностью.
0
05.09.2025
Новости

В Башкирии назвали фейком документ об удержаниях 5% из зарплат учителей

кошелек с пятитысячными купюрами
В соцсетях появился поддельный приказ о вычете 5% из зарплат учителей Башкирии. Минпросвещения республики официально заявило: это фейк. Ведомство призвало доверять только проверенным источникам.
0
29.10.2025
Новости

Минздрав Башкирии объявил реорганизацию: с 1 апреля 2026 года в республике исчезнут две детские поликлиники

здание детской поликлиники
С апреля 2026 года сразу четыре детских медучреждения Уфы и Стерлитамака объединят с крупными больницами. Минздрав говорит: доступ к врачам станет легче, простых решений не обещают.
0
29.10.2025
Новости

«Уфе нужно метро»: депутат Аксененко обратился к Мишустину с предложением возродить амбициозную программу

заставка news-bash
Депутат Госдумы предложил Мишустину обновить программу строительства метро в миллионниках, включая Уфу. Город стабильно лидирует по пробкам и уровню авто-загрязнений.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.