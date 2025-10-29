В Башкирии — лишь 27% желающих стать педагогами: молодежь не прельщает даже бесплатное обучение

Зумеры не хотят работать в школах, даже при бесплатном обучении и стипендиях: кадры не набираются, зарплаты не радуют, а бумажная рутина отталкивает новых педагогов.

Зумеры отказываются становиться учителями даже при бесплатном целевом обучении: молодежь считает квоты невыгодными из-за низких зарплат и высокой нагрузки. В 2025 году только 27% квот на педагогическое целевое обучение было заполнено, что показывает провал системы привлечения кадров.

Целевое обучение не работает

В 2025 году из 78,6 тысяч студентов-бюджетников, поступивших на педспециальности, целевые договоры подписали лишь 5,8 тысяч человек — всего 7,4% от общего числа. Это означает, что молодые люди предпочитают отказаться от дополнительной поддержки и стипендий, чтобы не связывать себя обязательствами перед школами. Экономист Рустем Шайахметов подчеркивает, что целевое обучение не решит проблему дефицита учителей без улучшения условий труда.

Деньги не дотягивают до ожиданий

Зумеры хотят получать зарплату около 58 тысяч рублей, а треть из них рассчитывает на доход от 70 до 100 тысяч рублей. Учителя же в регионах получают 20-40 тысяч рублей за одну ставку, что близко к МРОТ. Даже в Москве молодые педагоги зарабатывают около 25 тысяч рублей, когда курьеры по доставке пиццы получают 130 тысяч. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала такую зарплату неконкурентной и недостаточной для содержания семьи.

Нагрузка убивает мотивацию

94% учителей жалуются на избыток отчетности и бумажной работы. Молодые педагоги работают на 1,4-2 ставки, чтобы получить приемлемый доход, но при этом тратят львиную долю времени на заполнение отчетов до поздней ночи. Исследование ВШЭ показало, что молодые учителя массово уходят из профессии уже через 3-5 лет именно из-за высокой нагрузки. В отдельных московских школах текучесть кадров среди молодых педагогов начальных классов достигает 60-70%.

Профессия потеряла престиж

Почти половина россиян (47%) не считают профессию учителя престижной, а 53% уверены, что за последние 10 лет социальный статус педагога упал. Социолог Юлия Байер отмечает, что учителя не являются ролевыми моделями для школьников, потому что успех в обществе измеряется финансовой состоятельностью, а хорошо зарабатывающих педагогов дети просто не видят. Зумеры не хотят связывать жизнь с профессией, где их приравнивают к кассирам супермаркетов.

Выпускники педвузов уходят в репетиторство

В 2025 году педагогические вузы выпустили около 150 тысяч специалистов, но в школы пошли единицы. Те, кто все-таки пришел, быстро уходят в частное репетиторство, где можно зарабатывать в два-три раза больше и самостоятельно планировать время. По данным эксперта Панина, около 70% выпускников педагогических вузов не идут работать по специальности, а половина оставшихся уходят из школ после одного-двух лет работы.

Поколение с другими ценностями

Зумеры выросли в другой реальности: они не знали нищеты 90-х и не вдохновляются романтическими идеями советского времени. Для них важны поддержка инициатив, дружелюбная атмосфера, открытые коммуникации и четкая обратная связь. Они ценят саморазвитие и боятся стагнации больше, чем низкой зарплаты. Учительская работа с ее бюрократией, низким статусом и ограниченными возможностями для роста просто не вписывается в их систему ценностей.