В Башкирии число педагогов сократилось на 2 тысячи человек за пять лет

За пять лет из школ и вузов Башкирии ушли тысячи педагогов. Статистика показала, что сфера образования становится всё более женской, а кадровый дефицит растёт.

За последние пять лет в школах Башкирии число учителей сократилось на 2,7 тысячи человек. Это может привести к увеличению нагрузки на оставшихся педагогов и росту классов. Такие данные к Дню учителя опубликовал Башстат.

Всего в сфере образования республики сейчас работают 113 тысяч специалистов, что на 2 тысячи меньше, чем в 2020 году. Наибольшее сокращение коснулось именно школ, где количество учителей снизилось с 33,9 тысячи до 31,2 тысячи. В вузах преподавателей стало меньше на 400 человек — теперь их 4,5 тысячи. В организациях среднего профессионального образования (колледжах и техникумах) трудятся 4,3 тысячи педагогов.

Несмотря на общее сокращение, доля работников образования в структуре занятого населения региона выросла с 11% до 12%. Это может говорить о том, что общее число работающих в Башкирии также уменьшилось.

Профессия школьного учителя в республике остается преимущественно женской. За пять лет доля женщин в школах выросла на 1% и теперь составляет 89%.