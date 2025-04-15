В Башкирии 50 директоров сельских школ получат по 690 тысяч рублей

Ранее такую поддержку получали только учителя

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о выплате крупных денежных грантов руководителям сельских школ. Документ опубликован на портале правовой информации республики сегодня, 15 апреля.

Согласно указу, в 2025 году 50 директоров образовательных учреждений в сельской местности смогут получить по 690 тысяч рублей каждый. Правительству Башкирии поручено разработать порядок выдачи этих грантов и найти источники финансирования.

Документ уже вступил в силу. Ранее подобные выплаты за работу в селах республики получали только учителя, теперь финансовая поддержка распространяется и на руководителей школ.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что власти Мелеузовского района Башкортостана решили поощрять выпускников, успешно сдавших ЕГЭ на максимальные 100 баллов, денежной премией в 100 тысяч рублей. Аналогичное вознаграждение будет предоставлено преподавателям, подготовившим таких отличников, вне зависимости от числа предметов, в которых достигнут высший результат.