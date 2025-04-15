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В Башкирии 50 директоров сельских школ получат по 690 тысяч рублей

Ранее такую поддержку получали только учителя
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о выплате крупных денежных грантов руководителям сельских школ. Документ опубликован на портале правовой информации республики сегодня, 15 апреля.

Согласно указу, в 2025 году 50 директоров образовательных учреждений в сельской местности смогут получить по 690 тысяч рублей каждый. Правительству Башкирии поручено разработать порядок выдачи этих грантов и найти источники финансирования.

Документ уже вступил в силу. Ранее подобные выплаты за работу в селах республики получали только учителя, теперь финансовая поддержка распространяется и на руководителей школ.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что власти Мелеузовского района Башкортостана решили поощрять выпускников, успешно сдавших ЕГЭ на максимальные 100 баллов, денежной премией в 100 тысяч рублей. Аналогичное вознаграждение будет предоставлено преподавателям, подготовившим таких отличников, вне зависимости от числа предметов, в которых достигнут высший результат.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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