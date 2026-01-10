0
Утверждены новые правила ЕГЭ-2026: минимальные баллы, даты и структура заданий

Министерство науки и высшего образования утвердило минимальные баллы, а ФИПИ изменил критерии оценки сочинений. Экзаменационная кампания стартует летом.
Министерство науки и высшего образования совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) представили утвержденный перечень изменений для государственной итоговой аттестации 2026 года. Основные нововведения коснулись пороговых значений для поступления в вузы и критериев оценки развернутых ответов.

Ведомство повысило минимальные баллы, необходимые для подачи документов в университеты. Для обществознания планка установлена на уровне 45 баллов, для информатики — 46. Поступающим на технические специальности предстоит набрать по физике не менее 41 балла, что выше показателей прошлых лет.

Изменения затронули и гуманитарный блок дисциплин. Порог для литературы, истории и иностранного языка зафиксирован на отметке 40 баллов. Аналогичные требования предъявляются к биологии и химии. Без изменений остались нормативы по русскому языку и профильной математике — для них минимум составляет 40 и 39 баллов соответственно.

Корректировке подверглась структура экзамена по русскому языку. В задании с развернутым ответом (сочинение) введен отдельный критерий оценки фактической точности речи. Формулировка проблемы теперь представлена в виде вопроса, а аргументация собственной позиции требует обязательной опоры на прочитанный текст.

В экзамене по истории ужесточились правила проверки заданий на сравнение и аргументацию (№20 и 21). Экспертные комиссии будут оценивать исключительно первый записанный вариант ответа. Дополнительные тезисы, указанные после основного, учитываться не будут, даже если они верны.

Экзамен по информатике переходит на использование открытых форматов документов. Файлы к заданиям теперь предоставляются с расширениями .odt и .ods, что предполагает работу с пакетами офисных программ на базе свободного программного обеспечения.

Утверждено и официальное расписание основного периода ЕГЭ-2026. Экзаменационная кампания начнется 1 июня со сдачи истории и химии. Русский язык выпускники напишут 4 июня, профильную и базовую математику — 8 июня. Дни для пересдачи предметов назначены на 8 и 9 июля.

Как сообщает информационный портал News-Bash.ru, новые требования к минимальным баллам являются обязательными для всех вузов, находящихся в ведении Минобрнауки. Это касается большинства государственных университетов Башкортостана, которые теперь обязаны скорректировать свои правила приема абитуриентов на 2026/2027 учебный год.

