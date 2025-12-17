Утверждены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в российские вузы в 2026/27 году

Министерство науки и высшего образования РФ документально закрепило минимальные значения баллов Единого государственного экзамена для приемной кампании 2026/27 учебного года. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Подведомственные министерству вузы не смогут принимать документы у абитуриентов с результатами ниже установленной границы.

Для участия в конкурсе на программы бакалавриата и специалитета утверждены следующие показатели: русский язык, литература и география — 40 баллов. Аналогичный минимум в 40 баллов установлен для математики профильного уровня, биологии и химии. Наиболее высокий порог традиционно зафиксирован для обществознания — 45 баллов.

Корректировки коснулись ряда предметов, где минимальная планка была повышена. По физике требование выросло до 41 балла, по информатике и ИКТ — до 46 баллов. Существенные изменения произошли в гуманитарном блоке: минимальный балл по истории и иностранному языку теперь составляет 40 единиц. Ранее для подачи документов по иностранному языку было достаточно 30 баллов, по истории — 35, а для технических предметов значения составляли 39 и 44 соответственно.

Обновление требований соотносится с ранее озвученными планами ведомства по регулированию приема. В октябре появлялась информация о возможном ограничении доступа абитуриентов с низкими результатами к обучению на платной основе. Данные меры направлены на повышение качественного состава студентов высших учебных заведений.

Дополнительным фактором отбора станут новые правила приема на коммерческие места. В августе сообщалось о введении запрета для университетов на произвольное увеличение количества платных мест сверх квот. Для ряда специальностей также вводится учет среднего балла аттестата при зачислении на контрактное обучение.

Региональная статистика сдачи экзаменов в Башкирии демонстрирует соответствие новым федеральным нормам. По данным кампании 2025 года, средний результат по физике в республике составлял более 63 баллов, что превышает утвержденный минимум. Важно отметить, что университеты сохраняют за собой право устанавливать внутренние проходные баллы выше значений, определенных министерством.