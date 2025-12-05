Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты ЕГЭ на 2026 год, основной период с 1 по 25 июня, пересдачи 8–9 июля

Расписание ЕГЭ-2026: экзамены стартуют 1 июня

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена на 2026 год. Основной период пройдёт с 1 по 25 июня — с учётом резервных дней. Это означает, что выпускники Башкортостана получат больше времени на подготовку к профильным предметам: между русским языком и математикой — четыре дня, что на день больше, чем в 2025 году.

График основного периода

Экзамены распределены по дням с учётом загруженности участников:

1 июня — история, литература, химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика (базовый и профильный уровни);

11 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков;

18 июня — информатика;

19 июня — устная часть иностранных языков.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Резервные дни и пересдачи

С 22 по 25 июня — резервные дни для всех предметов. Они доступны участникам, которые не смогли сдать экзамен по уважительной причине или чьи результаты аннулировали.

8 и 9 июля выпускники текущего года смогут по желанию пересдать один из предметов. Обычно это используют для улучшения баллов по профильной математике или русскому языку.

Что это значит для абитуриентов Башкортостана

Расписание учитывает опыт прошлых лет: между обязательными предметами (русский и математика) — достаточный перерыв. Это важно для выпускников, поступающих на технические и гуманитарные направления в БГУ им. М. Акмуллы, УГАТУ или БГМУ.

Резервные дни снижают риски для тех, кто заболел или столкнулся с форс-мажором. Июльские пересдачи дают шанс скорректировать результат до подачи документов в вузы — приёмная кампания обычно стартует в конце июня.

В прошлом учебном году статистика сдачи экзаменов в республике показала интересную динамику. Средний балл по физике у башкирских школьников вырос почти на 9 пунктов и составил 63,21. При этом общее число стобалльников достигло 158 человек, но лишь четверть из них решили поступать в местные вузы.​

Существенные изменения в 2026 году коснутся правил оценки работ. Теперь за сочинение по русскому языку объемом менее 150 слов ученик получит ноль баллов — раньше допускались поблажки. В Башкирии же продолжат мотивировать отличников рублем: поступившим в вузы региона стобалльникам выплачивают премию в 150 тысяч.​