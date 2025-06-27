Уфимский вуз прорвался в топ по зарплатам айтишников

По данным сервиса SuperJob, Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) занял 16-е место в списке российских вузов по доходам IT-специалистов. Этот рейтинг охватывает выпускников последних пяти лет — с 2019 по 2024 годы.

Интересно, что основная масса молодых профессионалов, а именно 83%, предпочитает строить карьеру в Уфе. При этом те, кто перебирается в Москву, могут рассчитывать на ежемесячный доход в 150 тысяч рублей, что на 15 тысяч больше, чем в прошлом году.

Лидерство в списке удерживают признанные гранды российского образования. МФТИ возглавляет тройку с 330 тысячами рублей. Следом идут ИТМО и МГУ, где зарплаты достигают 290 тысяч. Замыкают топ-3 МГТУ имени Баумана, МИФИ и Высшая школа экономики с показателем в 280 тысяч рублей.

УУНиТ делит свою 16-ю строчку с рядом региональных вузов. Среди них учебные заведения Новочеркасска, Самары, Волгограда, Воронежа и Томска.

Ранее Уфимский университет науки и технологий уже фигурировал в сотне лучших вузов страны, подтверждая свой статус одного из ведущих образовательных центров.

К слову, система образования в Башкортостане активно развивается. В 2025 году планируется сдать еще десять новых школ. А до конца текущего года в уфимском микрорайоне Глумилино откроют школу на 1225 мест, работы по её строительству ведутся полным ходом.

Министерство образования Башкирии также сообщило, что на модернизацию образовательной инфраструктуры в 2024 году было выделено около 101 миллиарда рублей, из которых 85,4 миллиарда — собственные средства республики. Башкортостан занимает второе место в России по числу отремонтированных школ.