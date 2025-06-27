Уфимский вуз прорвался в топ по зарплатам айтишников

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По данным сервиса SuperJob, Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) занял 16-е место в списке российских вузов по доходам IT-специалистов. Этот рейтинг охватывает выпускников последних пяти лет — с 2019 по 2024 годы.
Интересно, что основная масса молодых профессионалов, а именно 83%, предпочитает строить карьеру в Уфе. При этом те, кто перебирается в Москву, могут рассчитывать на ежемесячный доход в 150 тысяч рублей, что на 15 тысяч больше, чем в прошлом году.
Лидерство в списке удерживают признанные гранды российского образования. МФТИ возглавляет тройку с 330 тысячами рублей. Следом идут ИТМО и МГУ, где зарплаты достигают 290 тысяч. Замыкают топ-3 МГТУ имени Баумана, МИФИ и Высшая школа экономики с показателем в 280 тысяч рублей.
УУНиТ делит свою 16-ю строчку с рядом региональных вузов. Среди них учебные заведения Новочеркасска, Самары, Волгограда, Воронежа и Томска.
Ранее Уфимский университет науки и технологий уже фигурировал в сотне лучших вузов страны, подтверждая свой статус одного из ведущих образовательных центров.
Почему именно сейчас такой спрос на IT-специалистов и высокие зарплаты?
Сфера информационных технологий переживает бурный рост. За последние годы, особенно в 2024 году, средняя зарплата начинающих IT-специалистов выросла почти на 20%. Это связано с тем, что технологии проникают во все сферы жизни, создавая постоянную потребность в разработчиках, аналитиках и других IT-профессионалах. Компании, включая крупные ритейлеры, активно инвестируют в цифровую трансформацию, что приводит к дефициту кадров.
Какие факторы влияют на размер зарплаты IT-специалиста?
Размер зарплаты в IT зависит от множества факторов. Ключевые из них — это опыт работы, специализация, регион и даже актуальность учебной программы. Например, выпускники ведущих столичных вузов, таких как МФТИ или МГУ, могут рассчитывать на зарплаты в несколько раз выше, чем средний показатель по стране. Начинающие специалисты должны понимать, что для высоких доходов нужен опыт и глубокие знания, которые приходят со временем.
Стоит ли "уходить в IT", если я из другой сферы, и насколько быстро можно начать зарабатывать?
Многие задаются вопросом о переходе в IT, видя высокие зарплаты и меры поддержки отрасли, такие как льготная ипотека и компенсация обучения. Важно понимать, что "золотые горы" не появятся сразу. Если человек ранее получал небольшую зарплату, то и в IT без серьезного опыта и знаний его стартовый доход, скорее всего, не будет заоблачным. Однако российская IT-отрасль предлагает конкурентный заработок даже для тех, кто только начинает свой путь в этой сфере, что может быть стимулом для переквалификации.
Как выбрать правильное направление в IT, чтобы быть востребованным в будущем?
Выбор IT-специальности должен основываться не на текущей популярности, а на прогнозе востребованности через 3-5 лет. Для этого можно анализировать динамику требований к соискателям за последние годы, изучать прогнозы футурологов и "Атлас новых профессий", который описывает будущие вакансии, связанные с виртуальными пространствами, большими данными и другими инновациями. Важно также учитывать, что традиционные программы вузов часто не успевают за быстро меняющимся рынком IT, поэтому нужно обращать внимание на актуальность учебных программ и возможности практического обучения.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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