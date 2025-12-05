Учителям хотят гарантировать оклад не ниже двух МРОТ по всей стране

Сенатор комитета Совфеда по образованию предложил закрепить минимальный оклад учителей на уровне не ниже двух МРОТ, а все надбавки платить сверху.

Сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов, входящий в профильный комитет по науке, образованию и культуре, выступил с инициативой зафиксировать минимальный оклад педагогов на уровне не ниже двойного минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает ТАСС, предложение уже обсуждается на федеральной площадке.

По замыслу сенатора, окладная часть зарплаты должна быть для учителя гарантированным минимумом и не «разбавляться» стимулирующими выплатами. Он настаивает, что базовая ставка педагога не может быть ниже двухкратного МРОТ, тогда как все надбавки и поощрения должны начисляться сверх этой суммы.

Гибатдинов поясняет, что сегодня в ряде регионов учительские зарплаты по факту опускаются до уровня минималки, что бьет по престижу профессии и заставляет педагогов думать не о занятиях, а о выживании. По его мнению, фиксированный порог в два МРОТ должен стать государством гарантированной «нижней планкой» для полной ставки.

С 1 января 2025 года федеральный МРОТ повышен до 22 442 рублей, следует из разъяснений по действующему закону. Это значит, что при реализации инициативы минимальный оклад учителя в общероссийском измерении не мог бы быть ниже примерно 44,9 тысячи рублей без учета региональных коэффициентов и доплат.

В то же время статистика показывает сильный разрыв между территориями по фактическим учительским доходам. По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года средняя зарплата школьных педагогов по стране составляла около 71,4 тысячи рублей, причем самые высокие выплаты приходились на северные регионы, а самые низкие — на ряд республик Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане средний доход учителей на уровне 45 867 рублей относится к числу самых низких показателей среди российских регионов. На этом фоне предлагаемая «двойная» привязка к МРОТ могла бы приблизить местный оклад к общероссийскому минимуму, особенно с учетом региональных надбавок.

В республике действует уральский коэффициент, благодаря которому минимальная оплата труда с 2026 года может превысить 31 тысячу рублей. Федеральные власти увязывают рост МРОТ с задачей борьбы с бедностью и доведением минимальной зарплаты до доли от медианного заработка.

На фоне этих инициатив из Башкирии и других регионов регулярно звучат жалобы непедагогического персонала школ и детсадов, который живет фактически на уровне минималки без ощутимых премий и дополнительных выплат. В одном из недавних материалов отмечалось, что для техработников МРОТ нередко превращается в «потолок», тогда как для учителей хотя бы формально сохраняются стимулирующие надбавки и годовые выплаты.

Эксперты, опрошенные разными медиа, связывают обсуждение новой схемы оплаты труда педагогов с более широкой реформой бюджетной сферы, где активно тестируются модели привязки оклада к кратному размеру МРОТ. При этом подчеркивается, что до принятия конкретных поправок инициатива о двух МРОТ для учителей остается политическим предложением, а не действующей нормой.