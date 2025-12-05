0
30 минут
Образование

Учителям хотят гарантировать оклад не ниже двух МРОТ по всей стране

Сенатор комитета Совфеда по образованию предложил закрепить минимальный оклад учителей на уровне не ниже двух МРОТ, а все надбавки платить сверху.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

Сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов, входящий в профильный комитет по науке, образованию и культуре, выступил с инициативой зафиксировать минимальный оклад педагогов на уровне не ниже двойного минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает ТАСС, предложение уже обсуждается на федеральной площадке.

По замыслу сенатора, окладная часть зарплаты должна быть для учителя гарантированным минимумом и не «разбавляться» стимулирующими выплатами. Он настаивает, что базовая ставка педагога не может быть ниже двухкратного МРОТ, тогда как все надбавки и поощрения должны начисляться сверх этой суммы.

Гибатдинов поясняет, что сегодня в ряде регионов учительские зарплаты по факту опускаются до уровня минималки, что бьет по престижу профессии и заставляет педагогов думать не о занятиях, а о выживании. По его мнению, фиксированный порог в два МРОТ должен стать государством гарантированной «нижней планкой» для полной ставки.

С 1 января 2025 года федеральный МРОТ повышен до 22 442 рублей, следует из разъяснений по действующему закону. Это значит, что при реализации инициативы минимальный оклад учителя в общероссийском измерении не мог бы быть ниже примерно 44,9 тысячи рублей без учета региональных коэффициентов и доплат.

В то же время статистика показывает сильный разрыв между территориями по фактическим учительским доходам. По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года средняя зарплата школьных педагогов по стране составляла около 71,4 тысячи рублей, причем самые высокие выплаты приходились на северные регионы, а самые низкие — на ряд республик Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане средний доход учителей на уровне 45 867 рублей относится к числу самых низких показателей среди российских регионов. На этом фоне предлагаемая «двойная» привязка к МРОТ могла бы приблизить местный оклад к общероссийскому минимуму, особенно с учетом региональных надбавок.

В республике действует уральский коэффициент, благодаря которому минимальная оплата труда с 2026 года может превысить 31 тысячу рублей. Федеральные власти увязывают рост МРОТ с задачей борьбы с бедностью и доведением минимальной зарплаты до доли от медианного заработка.

На фоне этих инициатив из Башкирии и других регионов регулярно звучат жалобы непедагогического персонала школ и детсадов, который живет фактически на уровне минималки без ощутимых премий и дополнительных выплат. В одном из недавних материалов отмечалось, что для техработников МРОТ нередко превращается в «потолок», тогда как для учителей хотя бы формально сохраняются стимулирующие надбавки и годовые выплаты.

Эксперты, опрошенные разными медиа, связывают обсуждение новой схемы оплаты труда педагогов с более широкой реформой бюджетной сферы, где активно тестируются модели привязки оклада к кратному размеру МРОТ. При этом подчеркивается, что до принятия конкретных поправок инициатива о двух МРОТ для учителей остается политическим предложением, а не действующей нормой.

Похожие записи
0
04.12.2025
Жизнь

«Нет желания работать!»: В Башкирии техперсонал школ и садов пожаловался на нищенские зарплаты

монеты на кошельке
В Башкирии младший воспитатель заявила, что техперсонал садиков и школ живет на МРОТ без премий и 13-й зарплаты.
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил новый МРОТ на 2026 год: сколько гарантированно получат в Башкирии?

пятитысячные рублевые купюры
Президент России утвердил повышение МРОТ на 2026 год до 27 093 рублей. В Башкирии с учетом уральского коэффициента минимум превысит 31 тысячу.
0
25.11.2025
Экономика

Зарплаты глав районов Уфы вырастут почти в два раза

деньги под кошельком
В городском бюджете на следующий год заложен рост расходов на содержание глав районных администраций. Средняя зарплата руководителей увеличится с 152 до 275 тысяч рублей.
0
21.11.2025
Новости

МРОТ-2026: в Башкирии установлен новый зарплатный минимум

кошелек с пятитысячными купюрами
Региональная Гострудинспекция официально подтвердила повышение МРОТ с 1 января 2026 года. Минимальная зарплата в республике составит 31 156 рублей, что на 20,7% выше текущего значения.
0
19.11.2025
Экономика

В Башкирии утвердили прожиточный минимум на 2026 год: что изменится для жителей республики

кошелек с пятитысячными купюрами
Правительство Башкирии установило прожиточный минимум на 2026 год. Он составит 16 856 рублей на душу населения. Это решение станет основой для расчета социальных пособий и других мер поддержки граждан.
0
18.11.2025
Новости

От 42 до 123 тысяч рублей: Башстат раскрыл трехкратный разрыв в зарплатах жителей Башкирии

мужчина за ноутбуком
Средние заработки в разных отраслях экономики Башкирии, по данным Башстата, могут различаться почти в три раза. Наиболее высокие доходы зафиксированы в нефтепереработке, а самые низкие — в сфере гостеприимства и общественного питания.
0
15.11.2025
Жизнь

«‎Держитесь за стулья»: Хабиров предложил уфимцам заводы вместо вахты, но зарплаты вызвали споры

рабочий за станком
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал два крупных завода — УМПО и Туймазинский завод бетоновозов — как альтернативу для тех, кто ищет заработок на северах. Журналисты нашли там вакансии с зарплатой до ₽100
0
15.11.2025
Жизнь

Уфимцы оценили свои шансы на пенсию в 50 тысяч рублей и пришли к неутешительным выводам

кошелек с пятитысячными купюрами
Жители Уфы в соцсетях обсудили, как получить пенсию в ₽50 тысяч. Оказалось, для этого нужна зарплата в ₽230 000. Горожане поделились реальными цифрами и пришли к грустным выводам.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.