Учителя в Башкирии получают одну из самых низких зарплат в России

Минпросвещения включило регион в десятку аутсайдеров по оплате труда педагогов

Учителя Башкортостана попали в антирейтинг регионов с самыми низкими зарплатами в России. Об этом стало известно 16 апреля из отчёта Министерства просвещения РФ.

Школьные педагоги республики получают в среднем 45 867 рублей в месяц. Это один из десяти худших показателей по стране.

Хуже ситуация только в регионах Северного Кавказа, Мордовии, Пензенской области и Крыму. Абсолютный минимум зафиксирован в Ингушетии — там учителя вынуждены работать за 31 125 рублей.

В то же время педагоги Чукотки могут похвастаться заработком в 192 414 рублей ежемесячно — это самый высокий показатель в России.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что Башкирия заняла 41-е место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения в малых населенных пунктах, согласно исследованию «РИА Новости». Соотношение средней заработной платы, составляющей около 55,6 тысячи рублей, к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в небольших городах и поселках республики оказалось равным лишь 2,71.