Учеба в вузе — в трудовой стаж: как студенты-педагоги смогут раньше заработать на пенсию

Учебу в педагогическом вузе могут включить в трудовой стаж. Эта мера призвана решить проблему острого дефицита учителей в России и, в частности, в Башкирии. Рассказываем, что известно об инициативе, кого она коснется и какие вопросы пока остаются без ответа.

Депутаты Госдумы предложили засчитывать студентам педагогических вузов часть обучения в трудовой стаж. Соответствующее обращение уже направлено министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости. Если идею одобрят, это поможет молодым специалистам быстрее формировать пенсионные права и сделает профессию учителя более привлекательной.

Как это будет работать?

Суть предложения проста. Период обучения по аккредитованным программам в педагогическом вузе, начиная со второго курса, будет засчитываться в стаж. Таким образом, к моменту выпуска у молодого учителя уже может быть до трех лет трудового стажа.

Однако для этого нужно выполнить два ключевых условия:

Успешно окончить вуз и получить диплом.

Трудоустроиться в государственную или муниципальную школу на определенный срок после выпуска.

«Ведь стаж в этом случае начнет отсчитываться еще во время учебы, а не после устройства на работу», — пояснил один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, это должно помочь в решении проблемы старения кадров. Для реализации проекта потребуется совместная работа Минпросвещения, Минтруда и Соцфонда.

Почему это важно для Башкирии

Проблема нехватки учителей стоит особенно остро в регионах, и Башкирия — не исключение. За последние пять лет, с 2020 по 2025 год, количество школьных учителей в республике сократилось на 2,7 тысячи человек: с 33,9 тыс. до 31,2 тыс.

Открытые вакансии. На сентябрь 2025 года в Башкирии, по разным данным, было от 412 до 718 открытых вакансий для учителей.

Старение кадров. В Уфе ядро педагогического состава — это люди в возрасте 50-54 лет.

Женская профессия. Доля женщин в школах республики достигла 89%, что говорит о низком интересе к профессии у мужчин.

Несмотря на то, что укомплектованность школ в Уфе составляет 93%, дефицит кадров остается серьезной проблемой. Новая инициатива может стать для выпускников из Башкирии дополнительным стимулом пойти работать в школу, в том числе в сельской местности.

Масштаб проблемы по всей России

Дефицит педагогов — общенациональная тенденция. По данным Минпросвещения на 2024 год, российским школам не хватало около 100 тысяч учителей начальных классов, 73 тысяч учителей математики и 59 тысяч преподавателей иностранных языков. По другим оценкам, общий дефицит в конце 2024 года достигал 500 000 человек.

Председатель общества «Российским гражданам — достойное образование» Виктор Панин отметил, что текучесть кадров среди молодых учителей в некоторых школах Москвы достигала 60–70%. Прогнозируемая потребность в учителях до 2030 года составляет 96 тысяч специалистов.

Что пока неясно?

Инициатива находится на начальном этапе, и многие детали предстоит проработать.

Срок отработки. Неизвестно, сколько именно лет выпускник должен будет отработать в школе, чтобы учеба засчиталась в стаж.

Кого коснется. Будет ли правило распространяться на тех, кто уже учится, или только на будущих студентов?

Механизм. Как на практике будет происходить зачет стажа и его внесение в документы?

Согласование. Как быстро ведомства (Минпросвещения, Минтруд и Соцфонд) смогут согласовать и запустить механизм?

Это уже было? Прецеденты и аналоги

Предложение засчитывать учебу в стаж — не новое. Подобная практика существовала в прошлом.

До 2002 года. Граждане, которые учились в вузах, техникумах или аспирантуре до 1 января 2002 года, имеют право на включение этого периода в общий трудовой стаж.

После 2002 года. По действующему законодательству, учеба в страховой стаж для начисления пенсии не входит. Исключение — производственная практика, если на это время со студентом заключали трудовой договор.

Ранее с похожими предложениями уже выступали другие депутаты. Обсуждались также идеи смягчить условия выхода на досрочную пенсию для педагогов колледжей, чтобы стаж засчитывался независимо от возраста студентов.