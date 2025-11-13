0
51 минута
Образование

Учеба в вузе — в трудовой стаж: как студенты-педагоги смогут раньше заработать на пенсию

Учебу в педагогическом вузе могут включить в трудовой стаж. Эта мера призвана решить проблему острого дефицита учителей в России и, в частности, в Башкирии. Рассказываем, что известно об инициативе, кого она коснется и какие вопросы пока остаются без ответа.
школьный класс
Депутаты Госдумы предложили засчитывать студентам педагогических вузов часть обучения в трудовой стаж. Соответствующее обращение уже направлено министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости. Если идею одобрят, это поможет молодым специалистам быстрее формировать пенсионные права и сделает профессию учителя более привлекательной.

Содержание
  1. Как это будет работать?
  2. Почему это важно для Башкирии
  3. Масштаб проблемы по всей России
  4. Что пока неясно?
  5. Это уже было? Прецеденты и аналоги

Как это будет работать?

Суть предложения проста. Период обучения по аккредитованным программам в педагогическом вузе, начиная со второго курса, будет засчитываться в стаж. Таким образом, к моменту выпуска у молодого учителя уже может быть до трех лет трудового стажа.

Однако для этого нужно выполнить два ключевых условия:

  • Успешно окончить вуз и получить диплом.
  • Трудоустроиться в государственную или муниципальную школу на определенный срок после выпуска.

«Ведь стаж в этом случае начнет отсчитываться еще во время учебы, а не после устройства на работу», — пояснил один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, это должно помочь в решении проблемы старения кадров. Для реализации проекта потребуется совместная работа Минпросвещения, Минтруда и Соцфонда.

Почему это важно для Башкирии

Проблема нехватки учителей стоит особенно остро в регионах, и Башкирия — не исключение. За последние пять лет, с 2020 по 2025 год, количество школьных учителей в республике сократилось на 2,7 тысячи человек: с 33,9 тыс. до 31,2 тыс.

Открытые вакансии. На сентябрь 2025 года в Башкирии, по разным данным, было от 412 до 718 открытых вакансий для учителей.

Старение кадров. В Уфе ядро педагогического состава — это люди в возрасте 50-54 лет.

Женская профессия. Доля женщин в школах республики достигла 89%, что говорит о низком интересе к профессии у мужчин.

Несмотря на то, что укомплектованность школ в Уфе составляет 93%, дефицит кадров остается серьезной проблемой. Новая инициатива может стать для выпускников из Башкирии дополнительным стимулом пойти работать в школу, в том числе в сельской местности.

Масштаб проблемы по всей России

Дефицит педагогов — общенациональная тенденция. По данным Минпросвещения на 2024 год, российским школам не хватало около 100 тысяч учителей начальных классов, 73 тысяч учителей математики и 59 тысяч преподавателей иностранных языков. По другим оценкам, общий дефицит в конце 2024 года достигал 500 000 человек.

Председатель общества «Российским гражданам — достойное образование» Виктор Панин отметил, что текучесть кадров среди молодых учителей в некоторых школах Москвы достигала 60–70%. Прогнозируемая потребность в учителях до 2030 года составляет 96 тысяч специалистов.

Что пока неясно?

Инициатива находится на начальном этапе, и многие детали предстоит проработать.

Срок отработки. Неизвестно, сколько именно лет выпускник должен будет отработать в школе, чтобы учеба засчиталась в стаж.

Кого коснется. Будет ли правило распространяться на тех, кто уже учится, или только на будущих студентов?

Механизм. Как на практике будет происходить зачет стажа и его внесение в документы?

Согласование. Как быстро ведомства (Минпросвещения, Минтруд и Соцфонд) смогут согласовать и запустить механизм?

Это уже было? Прецеденты и аналоги

Предложение засчитывать учебу в стаж — не новое. Подобная практика существовала в прошлом.

До 2002 года. Граждане, которые учились в вузах, техникумах или аспирантуре до 1 января 2002 года, имеют право на включение этого периода в общий трудовой стаж.

После 2002 года. По действующему законодательству, учеба в страховой стаж для начисления пенсии не входит. Исключение — производственная практика, если на это время со студентом заключали трудовой договор.

Ранее с похожими предложениями уже выступали другие депутаты. Обсуждались также идеи смягчить условия выхода на досрочную пенсию для педагогов колледжей, чтобы стаж засчитывался независимо от возраста студентов.

