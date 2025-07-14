Три уфимских выпускника решили рискнуть всем ради идеального результата ЕГЭ

Трое амбициозных школьников из Уфы пошли на риск: аннулировали свои высокие баллы на ЕГЭ, чтобы пересдать и получить 100. И у них получилось

Поздравлениями от глав районов и всеобщим уважением закончилась авантюра трёх уфимских школьников. Выпускники решили, что просто хорошо — это недостаточно хорошо, и пошли на пересдачу ЕГЭ.

Знакомьтесь с героями-перфекционистами. Азалия Имаева из инженерного лицея №83 «прокачала» свои 96 баллов по математике до заветной сотки. Данил Панченко из лицея №94 совершил настоящий рывок — с 84 до 100 баллов по тому же предмету.

Замкнул эту тройку смелых Арсен Галиев из лицея «Содружество». Он улучшил свой 91 балл по химии до максимального результата. Это была настоящая игра в рулетку с бланками ЕГЭ, ведь в случае провала их первоначальные высокие баллы были бы аннулированы.

Такую смелость не могли не заметить. Глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов и глава Советского района Айдар Базгудинов лично поздравили выпускников, отметив их целеустремлённость.

Эти трое — яркие звёзды на фоне и без того сильного выпуска. Всего в 2025 году в Уфе насчитывается 45 стобалльников. А выпускник лицея №153 Алексей Лобов и вовсе стал рекордсменом, набрав 300 баллов по трём предметам.

Сама возможность такой пересдачи — это главная особенность ЕГЭ последних двух лет. Идею предоставить выпускникам второй шанс по одному из предметов ранее озвучил президент России, и она была реализована в 2024-2025 годах.