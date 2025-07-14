Три уфимских выпускника решили рискнуть всем ради идеального результата ЕГЭ

Трое амбициозных школьников из Уфы пошли на риск: аннулировали свои высокие баллы на ЕГЭ, чтобы пересдать и получить 100. И у них получилось ©уполномоченная по правам ребенка в РБ Ольга Панчихина
Поздравлениями от глав районов и всеобщим уважением закончилась авантюра трёх уфимских школьников. Выпускники решили, что просто хорошо — это недостаточно хорошо, и пошли на пересдачу ЕГЭ.
Знакомьтесь с героями-перфекционистами. Азалия Имаева из инженерного лицея №83 «прокачала» свои 96 баллов по математике до заветной сотки. Данил Панченко из лицея №94 совершил настоящий рывок — с 84 до 100 баллов по тому же предмету.
Замкнул эту тройку смелых Арсен Галиев из лицея «Содружество». Он улучшил свой 91 балл по химии до максимального результата. Это была настоящая игра в рулетку с бланками ЕГЭ, ведь в случае провала их первоначальные высокие баллы были бы аннулированы.
Такую смелость не могли не заметить. Глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов и глава Советского района Айдар Базгудинов лично поздравили выпускников, отметив их целеустремлённость.
Эти трое — яркие звёзды на фоне и без того сильного выпуска. Всего в 2025 году в Уфе насчитывается 45 стобалльников. А выпускник лицея №153 Алексей Лобов и вовсе стал рекордсменом, набрав 300 баллов по трём предметам.
- Насколько большим был риск? Можно было пересдать и получить балл ниже?
Да, риск был колоссальным. По новым правилам выпускник мог пересдать только один предмет на свой выбор. При этом его предыдущий, даже самый высокий, результат аннулировался безвозвратно. В зачёт шёл только балл, полученный на пересдаче. Если бы уфимские школьники переволновались и написали хуже, они бы потеряли свои 90+ баллов и, возможно, место в престижном вузе.
- Почему эту возможность ввели только сейчас? Раньше нельзя было улучшить результат?
Раньше такая возможность была только у тех, кто не набрал минимальный балл по обязательным предметам — русскому языку и математике — для получения аттестата. Пересдать предмет по выбору, чтобы улучшить результат, было нельзя, приходилось ждать следующего года. Идею дать выпускникам второй шанс до окончания приёмной кампании в вузы озвучил президент.
- Многие ли пошли на такой риск по всей стране?
Да, возможностью воспользовались многие. По данным Рособрнадзора, на пересдачу одного из предметов в 2025 году зарегистрировались почти 145 тысяч школьников по всей России. Это показывает, что история уфимских перфекционистов, хоть и уникальна своим стопроцентным успехом, является частью большого всероссийского тренда.
- Кроме пересдачи, в ЕГЭ-2025 были и другие нововведения?
Да, изменения коснулись не только процедуры, но и содержания экзаменов. Например, в ЕГЭ по информатике появилось новое задание на анализ данных, а в химии и литературе были скорректированы типы некоторых заданий. Также были усилены меры безопасности на входе в пункты проведения экзаменов и впервые к наблюдению за процессом допустили представителей родительской общественности.
- Эти ребята — исключение, или в Уфе в целом сильная подготовка школьников?
Судя по всему, это системный успех. Помимо 45 стобалльников на ЕГЭ, школьники из Башкирии показывают высочайшие результаты и на других интеллектуальных соревнованиях. В 2025 году 57 учеников из республики стали призёрами и победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, причём 11 из них завоевали золотые медали. По общему числу финалистов олимпиады Башкирия заняла пятое место в России, что говорит об очень высоком уровне образования в регионе.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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