Уже в субботу, 24 мая, для более 65 тысяч башкирских школьников прозвенит Последний звонок. Для них школьная история закончится навсегда. Об этом Ньюс-Баш узнал у министра образования республики Ильдара Мавлетбердина.

В этом году со школой прощаются более 50 тысяч «девятиклашек» и около 15,5 тысяч одиннадцатиклассников. По всей Башкирии 24 мая пройдут торжественные линейки со слезами, воздушными шарами и обещаниями не забывать учителей.

А для тех, кто рвался к знаниям, есть приятный бонус — медали. Золотые достанутся круглым отличникам, которые ещё и на ЕГЭ наберут не меньше 70 баллов по русскому и ещё одному предмету по выбору.

Серебряные медали получат ребята с двумя четверками в аттестате, но при условии, что на экзаменах наберут минимум 60 баллов. Не так уж и мало для «серебра».

Заветные аттестаты выпускники получат только через месяц — 27 и 28 июня.