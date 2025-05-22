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Стало известно, когда в Башкирии пройдут последние звонки и выдадут аттестаты

Уже в субботу, 24 мая, для более 65 тысяч башкирских школьников прозвенит Последний звонок. Для них школьная история закончится навсегда. Об этом Ньюс-Баш узнал у министра образования республики Ильдара Мавлетбердина.

В этом году со школой прощаются более 50 тысяч «девятиклашек» и около 15,5 тысяч одиннадцатиклассников. По всей Башкирии 24 мая пройдут торжественные линейки со слезами, воздушными шарами и обещаниями не забывать учителей.

А для тех, кто рвался к знаниям, есть приятный бонус — медали. Золотые достанутся круглым отличникам, которые ещё и на ЕГЭ наберут не меньше 70 баллов по русскому и ещё одному предмету по выбору.

Серебряные медали получат ребята с двумя четверками в аттестате, но при условии, что на экзаменах наберут минимум 60 баллов. Не так уж и мало для «серебра».

Заветные аттестаты выпускники получат только через месяц — 27 и 28 июня.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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