Стали известны результаты ЕГЭ-2025 по физике в Уфе

Двенадцать выпускников из столицы Башкирии справились с экзаменом по физике на 100 баллов. Среди отличников оказались 11 юношей и одна девушка. Больше половины стобалльников — семь человек — учатся в лицее № 153, сообщили в Минпросвещения региона.

Особенно выделяются результаты Алексея Лобова из того же лицея № 153, для которого физика стала уже вторым предметом с максимальным результатом. Ранее он получил сотню баллов по профильной математике.

В списке стобалльников также значатся Алексей Петров, Артём Сайфутдинов, Ильнар Салихов, Александр Мартынов, Егор Паньков, Аскар Мухаметшин и единственная девушка Аделия Абдрахманова. Также максимум получили Булат Валишин, Андрей Алькин, Владимир Грицук и Раушан Мухаметянов.

В 2024 году количество стобалльников по этому предмету выросло в четыре раза — с 190 до 769 человек по всей стране. Средний балл участников ЕГЭ по физике подскочил с 54,95 в 2023 году до 63,21 в 2024 году.

Количество стобалльников ЕГЭ в Башкирии по другим предметам

По химии в республике отличились 68 выпускников. Это превышает прошлогодний показатель в 52 стобалльника. В Уфе максимум получили 17 школьников, среди которых 12 девушек и 5 юношей. Отличились ученики лицеев №5, №68, №62, №106, гимназий №3, №39, №64, школ №56, №88, №128, №147, №18 и центров образования №114, №35.

По русскому языку в Башкирии зафиксировано 11 стобалльников — столько же, сколько в прошлом году. Особо отличился выпускник из Белорецка, который получил максимум сразу по двум предметам — русскому языку и химии.

В Стерлитамаке отличный результат показали семь учеников: шесть по химии и один по русскому языку. Среди «химиков» — Алсу Хисамутдинова, Диана Сысоева, Полина Яскина, Амалия Синявская из школы №1, Карина Зайнетдинова и Андрей Бурангулов из гимназии №4. Дамир Загидуллин из гимназии №5 покорил русский язык и набрал 99 баллов по химии.

По истории три выпускника получили максимальные баллы из 1538 сдававших экзамен. По литературе единственный стобалльник выделился среди 536 участников.