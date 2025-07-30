Собрать ребёнка в школу в Башкирии стало на 8% дороже

Минимальный «школьный набор» в Башкирии за год подорожал на 8% и теперь его стоимость превышает 16,8 тысячи рублей. Сильнее всего выросли цены на тетради и рюкзаки

Собрать ребенка в школу в Башкирии в 2025 году стало заметно дороже. Стоимость минимального набора, включающего одежду, обувь и канцелярию, достигла 16 810 рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Этот рост оказался немного выше среднего по стране, где аналогичный комплект подорожал на 7% и стоит около 16 200 рублей, пишет РБК-Уфа.

Аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» отмечают, что основной удар по родительскому кошельку наносят рюкзаки и школьная форма. Средняя цена ранца превысила 4 000 рублей, а комплект формы обходится примерно в 3 100 рублей.

Если разбирать по пунктам, то картина следующая:

Тетради: подорожали на 17% до 459 рублей за набор.

Блузки и рубашки: +7%, средняя цена — 1 078 рублей.

Брюки и юбки: +7%, средняя цена — 949 рублей.

Кроссовки: +7%, средняя цена — 2 067 рублей.

Интересно, что на фоне роста цен общее количество покупок школьных товаров в июне-июле снизилось на 9% по сравнению с прошлым годом. Спрос вырос только на рюкзаки и канцелярские принадлежности, что может говорить о попытках родителей сэкономить, используя одежду и обувь с прошлого года.

Конечно, 16,8 тысяч — это лишь стартовая сумма. Если не ограничиваться минимумом, а покупать более качественные вещи и расширенный набор канцелярии, то итоговый чек может легко перевалить за 25-30 тысяч рублей.

Дороже всего сборы обходятся родителям первоклассников, которым всё необходимо покупать с нуля. Власти напоминают, что для поддержки малоимущих и многодетных семей в Башкирии предусмотрены различные социальные выплаты и пособия.