0
3 часа
Образование

Шпаргалки не помогут: суд закрыл Telegram-каналы, торговавшие ответами ЕГЭ и ОГЭ

Останкинский суд Москвы заблокировал не менее трёх Telegram-каналов с ответами на государственные экзамены 2026 года по иску прокуратуры.
девушка со смартфоном
©коллаж Ньюс-Баш

Останкинский районный суд Москвы в начале марта 2026 года удовлетворил иск межрайонной прокуратуры и признал запрещённой к распространению информацию из нескольких Telegram-каналов, где публиковались готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения.

Почему прокуратура заблокировала Telegram-каналы со шпаргалками?

Прокуратура в ходе мониторинга сети обнаружила каналы с ответами на экзаменационные задания за 2025 и 2026 годы. Авторы каналов также продавали ответы подписчикам. Установить владельцев ресурсов прокуратуре не удалось.

«Доступ к ресурсу предоставляется без возрастных ограничений, беспрепятственный доступ к просмотру указанной группы имеет неопределённый круг лиц, в том числе не достигших совершеннолетнего возраста», — говорится в решении суда.

Суд установил, что распространение подобных материалов нарушает федеральное законодательство. Блокировке подлежат как минимум три канала. Решение подлежит немедленному исполнению.

Когда пройдут досрочные и основные этапы ЕГЭ-2026?

Досрочный период ЕГЭ-2026 стартует 20 марта, основной — 1 июня. ОГЭ для девятиклассников пройдёт в три этапа: досрочный начнётся 21 апреля, основной — 2 июня, дополнительный — 3 сентября. Резервные дни ЕГЭ запланированы на 22–25 июня, пересдача одного предмета назначена на 8 и 9 июля.

Новый закон: какие ресурсы сможет блокировать Рособрнадзор

В январе 2026 года Минпросвещения России подготовило проект поправок в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающих запрет на распространение в интернете контрольно-измерительных материалов и их решений, а также готовых домашних заданий из школьных учебников.

Полномочия по блокировке таких ресурсов предлагалось закрепить за Рособрнадзором и Минпросвещения. Техническую блокировку осуществляет Роскомнадзор, сообщает Интерфакс. Решение Останкинского суда стало одним из первых случаев блокировки Telegram-каналов с ответами на госэкзамены по иску прокуратуры.

Рекорд Башкирии: 159 стобалльников и популярность профильной математики

По данным Министерства просвещения Республики Башкортостан, в 2025 году ЕГЭ в регионе сдавали 16 813 человек, а ОГЭ — 51 812 девятиклассников. Количество стобалльных результатов в Башкортостане выросло со 155 в 2024 году до 159 в 2025-м.

Доля выпускников, выбравших профильную математику и естественно-научные дисциплины, составила 40% — это лучший показатель среди регионов, сообщает Федеральный центр тестирования. В Уфе увеличилось число стобалльников по химии (52→74) и информатике (4→15).

Телефоны горячей линии Минобразования Башкирии для выпускников

Справки по вопросам проведения ЕГЭ-2026 и ОГЭ-2026 в Башкортостане можно получить по телефонам горячей линии Министерства просвещения РБ: 8 (347) 218-03-81 и 8 (347) 218-03-28. Проверить результаты экзаменов можно через официальный портал Рособрнадзора или через Госуслуги.

Похожие записи
0
28.02.2026
Новости

Telegram не заблокируют — но есть одно «но». Госдума назвала условие работы мессенджера в России

смартфон на столе с открытм приложением телеграм
Председатель думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что мессенджер сохранит доступ для россиян, если его администрация будет соблюдать законодательство РФ.
0
26.02.2026
Новости

Telegram заблокируют в начале апреля — источники называют решение окончательным

смартфон в руках
Власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram в России. Ограничения могут вступить в силу в первых числах апреля, однако в зоне СВО сервис продолжит работать.
0
25.02.2026
Новости

Кого накажут за использование Telegram после признания мессенджера экстремистским: адвокат все объяснил

мессенджер телеграм
Адвокат Тимур Чанышев объяснил, какие действия в Telegram могут привести к уголовному преследованию в случае признания мессенджера экстремистским и почему обычным пользователям беспокоиться не стоит.
0
21.02.2026
Новости

ФСБ рассказала, чем Telegram опасен для российских военных

мобильный телефон в руках
ФСБ и Роскомнадзор назвали ключевые угрозы Telegram — от утечки военных данных до массового «пробива» персональных данных россиян.
0
18.02.2026
Новости

Минцифры объяснило замедление Telegram: сервис проигнорировал 150 тысяч требований

мессенджер телеграм
Максут Шадаев подтвердил решение о замедлении Telegram. Платформа проигнорировала 150 тысяч требований об удалении запрещенки, включая экстремизм и детское порно.
0
17.02.2026
Новости

В России готовятся к отключению Telegram: названа дата полной блокировки

мессенджер телеграм
Источники сообщают о планах Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру с 1 апреля. Ведомство и эксперты прокомментировали вероятность реализации такого сценария.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.