Образование

Школьников хотят учить говорить без мата — в программу предлагают добавить «уроки изящной словесности»

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в школах факультатив, где детям объяснят, как выражать эмоции без нецензурной брани.
В российских школах может появиться необычный факультатив — уроки изящной словесности. Инициативу озвучил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в разговоре с ТАСС.

Психологи и преподаватели русского языка будут объяснять школьникам, как выражать мысли и эмоции без использования ненормативной лексики. По словам Гриба, русский язык достаточно богат, чтобы найти замену любому грубому слову. Общественник убеждён — мат наносит вред и самому ребёнку, и тем, кто его окружает.

Занятия предлагается запускать уже с младших классов и совмещать с факультативом по этике. Гриб подчеркнул, что школьники не должны ограничиваться зубрёжкой грамматических правил. Важно с первого класса формировать у детей понимание того, почему нецензурные выражения недопустимы, и развивать навык грамотно формулировать свои чувства.

Станет ли инициатива обязательной частью учебной программы, пока неизвестно. На данный момент речь идёт исключительно о факультативном формате.

