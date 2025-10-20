0
4 часа
Образование

Школьники Башкирии отдохнут девять дней в октябре-ноябре 2025 года

Осенние каникулы в Башкирии внезапно стали длиннее. Рассказываем, почему ученики будут отдыхать целых девять дней и когда им снова грызть гранит науки.

Школьники Башкирии отдохнут девять дней подряд в конце октября — начале ноября 2025 года. Осенние каникулы продлятся с 25 октября по 4 ноября включительно. Это на два дня дольше стандартной продолжительности осенних каникул.

Даты и продолжительность каникул

Согласно учебному календарю, осенние каникулы для всех учащихся 1–11 классов начнутся 25 октября и завершатся 2 ноября. После каникул наступает государственный праздник — День народного единства, который отмечается 4 ноября и является выходным днём. Таким образом, у школьников появляется возможность отдохнуть девять дней подряд.

Вернуться за парты ребята смогут 5 ноября, в среду. Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин сообщил об этом в своих социальных сетях.

Почему каникулы длиннее обычного

Особенность 2025 года заключается в том, что День народного единства приходится на вторник, 4 ноября. В результате между окончанием каникул 2 ноября и государственным праздником образуется всего один рабочий день — 3 ноября, понедельник. По действующему календарю выходных дней, 3 и 4 ноября являются дополнительными днями отдыха к празднику.

В прошлом учебном году осенние каникулы в Башкирии проходили с 26 октября по 4 ноября 2024 года, что также составляло восемь дней. Стандартная продолжительность осенних каникул обычно составляет семь-восемь дней.

Рекомендации родителям

Министр просвещения обратился к родителям с просьбой позаботиться о безопасности детей в период каникул. Школьникам пожелал провести эти дни с пользой: больше гулять на свежем воздухе, читать интересные книги, проводить время с семьёй и посещать культурные мероприятия.

Остальные каникулы в учебном году

Зимние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — это 12 дней. Весенние каникулы запланированы с 28 марта по 5 апреля, девять дней отдыха. Для первоклассников установлены дополнительные каникулы в феврале с 14 по 23 февраля. Летние каникулы начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа.

