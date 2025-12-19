0
Школьники 12 регионов России смогут поступить в колледжи без сдачи дополнительных ОГЭ

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о расширении эксперимента по упрощенной сдаче экзаменов. Теперь выпускники 9-х классов в 12 регионах страны получат аттестат, сдав только русский язык и математику. Новое правило действует для тех, кто планирует поступать в колледжи и техникумы.
Содержание
  1. Где отменили предметы по выбору
  2. Как это работает
  3. Ситуация в Башкирии

Где отменили предметы по выбору

Раньше упрощенная система работала только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Теперь Минпросвещения добавило в список еще девять субъектов РФ. Школьники этих территорий освобождаются от сдачи двух профильных предметов, если не переходят в 10-й класс.

В расширенный список вошли:

  • Татарстан;
  • Московская область;
  • Ростовская область;
  • Тверская область;
  • Тюменская область;
  • Ханты-Мансийский автономный округ (Югра);
  • Камчатский край;
  • Мурманская область;
  • Смоленская область.

Как это работает

Упрощенный порядок касается только абитуриентов системы среднего профессионального образования (СПО).

  1. Для колледжа: Выпускник сдает только два обязательных ОГЭ (русский и математику). Оценки по остальным предметам в аттестат выставляют на основе годовой школьной успеваемости.
  2. Для 10-го класса: Ученики, которые продолжают обучение в школе для последующего поступления в вуз, сдают экзамены в полном объеме: два обязательных и два по выбору.

Ситуация в Башкирии

Башкортостан в список пилотных регионов не вошел. Выпускники республики в 2025 году сдают ОГЭ по стандартным правилам: четыре экзамена (два обязательных + два по выбору).

Контроль за процедурой остается строгим. В прошлом году в регионе с экзаменов удалили более 200 человек. Основная причина — использование телефонов и шпаргалок. Пересдать экзамен такие нарушители могут только через год.

Власти запустили эксперимент, чтобы снизить бюрократическую и психологическую нагрузку на девятиклассников. При поступлении в колледжи учитывается средний балл аттестата, а не результаты ОГЭ по профильным предметам, поэтому их сдача для будущих студентов СПО считалась избыточной. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что практику планируют использовать минимум до 2029 года.

