9 часов
Образование

Школьник из Башкирии пожаловался Мизулиной на холод в классах

Ученик из Верхнеяркеево сообщил Екатерине Мизулиной о холоде в классах. Прокуратура организовала проверку, а статистика показывает системные проблемы с теплом.
школьники в классе смотрят фильм
©Школа имени Талгата Рахманова села Верхнеяркеево / Vk.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина разместила в своем Telegram-канале обращение учащегося из Башкортостана. Подросток из села Верхнеяркеево сообщил о несоблюдении температурного режима в местном образовательном учреждении.

По словам автора жалобы, администрация школы требует посещать занятия даже при температуре воздуха на улице -28 и -30 градусов. Ученик отметил, что во время пробного ЕГЭ для выпускных классов остальных детей перевели в кабинет на первом этаже, где система отопления работала недостаточно эффективно.

В тексте обращения содержится фраза «Старшеклассники не обрастают мехом», которая подчеркивает несогласие подростков с условиями обучения. Школьник задается вопросом о правомерности проведения уроков в таких условиях, указывая, что в помещении было холодно, как на улице. Речь идет о средней общеобразовательной школе имени Талгата Рахманова в районном центре Илишевского района.

На данный момент комментариев от руководства учебного заведения не поступало. После публикации информации в федеральных источниках прокуратура Республики Башкортостан инициировала проверку. Представители ведомства оценят действия ответственных лиц по обеспечению теплоснабжения и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в образовательной организации.

Проблема отопления в социальных объектах и жилых домах региона остается актуальной. Осенью 2025 года в республике был зафиксирован значительный рост обращений граждан по вопросам теплоснабжения. Согласно статистике, количество жалоб за одну неделю увеличилось на 11%.

Наибольшее число сигналов о проблемах с теплом поступало из Уфы — 631 обращение. На втором месте находился город Салават со 143 жалобами, также сложная ситуация отмечалась в Белорецком районе. Несмотря на техническую готовность 99,7% объектов, паспорта готовности к отопительному сезону получили чуть более 60% зданий.

Ситуация усугубляется ростом стоимости коммунальных услуг. По данным Государственного комитета РБ по тарифам, в 2025 году средняя плата за отопление в регионе увеличилась на 16,1%. Таким образом, жители сталкиваются с повышением расходов на фоне периодических сбоев в работе систем теплоснабжения.

