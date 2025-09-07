0
1 час
Образование

Сборы в школе: когда родители вправе не сдавать деньги и куда жаловаться

Учебный год в Башкирии начался, а с ним и сборы на «нужды класса». Разбираемся, когда донат школе — это добровольная помощь, а когда — прямое нарушение ваших прав и закона.
школьный рюкзак на парте
©Imagen

Родительские чаты снова гудят, ведь с началом учёбы активизировались сборы на всё подряд — от ремонта до новых занавесок. Однако далеко не все школьные «хотелки» обязательны к исполнению.

Скидываться на обновление классов, закупать оборудование или задаривать учителей — всё это незаконно. Конституция и федеральный закон об образовании чётко прописывают: среднее образование в России бесплатно. Администрация не имеет права требовать с родителей оплату того, что должно покрываться из бюджета.

Это правило распространяется и на учебные пособия. Школа обязана сама обеспечивать учеников всеми необходимыми книгами и материалами по программе, утверждённой Минпросвещения. Поэтому призывы купить всем одинаковые тетради или пособия — это лишь рекомендация, а не требование.

Единственный полностью легальный способ финансово помочь школе — добровольное пожертвование. Но это не передача наличных из рук в руки. Такие средства должны официально поступать на расчётный счёт учреждения и отражаться в его бухгалтерии. Всё, что мимо кассы, — серая зона.

Законными также являются платежи за дополнительные услуги: кружки, спортивные секции или курсы, которые не входят в обязательную программу. В этом случае заключается официальный договор. А что касается подарков учителям, то здесь есть красная линия: презент дороже трёх тысяч рублей уже может классифицироваться как взятка.

Если на вас давят, а на ребёнка начинают косо смотреть из-за отказа сдавать деньги, действовать нужно решительно. Для начала — письменная претензия на имя директора. Если это не помогает, следующий шаг — обращение в городское управление образования. При угрозах или травле стоит сразу писать в прокуратуру.

Проблема школьных поборов настолько серьёзна, что ею занялись на федеральном уровне. Как сообщал ТАСС, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов этим летом предложил ввести за такие сборы уголовную ответственность. Эта инициатива особенно актуальна, учитывая, что в 2025 году подготовка ребёнка к школе, по некоторым данным, подорожала в среднем на 35%.

