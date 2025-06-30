С 1 июля в России меняются правила для школьной формы

Российским школьникам готовят модный приговор. С 1 июля их оденут по новому ГОСТу: деловой стиль, удобство и никакой анархии. Патриотизм приветствуется.

Российским ученикам придётся пересмотреть свой гардероб. С первого июля в стране начинает действовать новый стандарт для школьной одежды, который впервые вводит единые предписания для всех. Соответствующий документ уже опубликован Росстандартом.

Теперь на форме не должно быть никакой символики «асоциальных неформальных молодежных объединений». Пропаганда противозаконного поведения тоже попала под запрет. При этом размещение государственной и патриотической символики стандарт, наоборот, поощряет.

Впрочем, есть и хорошие новости. Законодатели подумали о комфорте: одежда должна иметь деловой стиль, но её покрой обязан быть удобным как для сидения за партой, так и для активных перемещений на переменах. Эстетичность и светский характер — вот главные ориентиры для производителей.

Новые правила распространяются на всех учащихся с первого по одиннадцатый класс. Однако требования не касаются обуви и спортивной формы, так что кроссовки и трико пока остаются вне зоны контроля этого документа.