С 1 июля в России меняются правила для школьной формы

Российским школьникам готовят модный приговор. С 1 июля их оденут по новому ГОСТу: деловой стиль, удобство и никакой анархии. Патриотизм приветствуется. ©rutube
Российским ученикам придётся пересмотреть свой гардероб. С первого июля в стране начинает действовать новый стандарт для школьной одежды, который впервые вводит единые предписания для всех. Соответствующий документ уже опубликован Росстандартом.
Теперь на форме не должно быть никакой символики «асоциальных неформальных молодежных объединений». Пропаганда противозаконного поведения тоже попала под запрет. При этом размещение государственной и патриотической символики стандарт, наоборот, поощряет.
Впрочем, есть и хорошие новости. Законодатели подумали о комфорте: одежда должна иметь деловой стиль, но её покрой обязан быть удобным как для сидения за партой, так и для активных перемещений на переменах. Эстетичность и светский характер — вот главные ориентиры для производителей.
Новые правила распространяются на всех учащихся с первого по одиннадцатый класс. Однако требования не касаются обуви и спортивной формы, так что кроссовки и трико пока остаются вне зоны контроля этого документа.
Так этот ГОСТ — обязаловка? Теперь за джинсы будут отчислять?
Не совсем. Сам по себе ГОСТ носит рекомендательный характер. Но есть нюанс: школы, вводя у себя обязательную форму, теперь будут опираться именно на этот стандарт. То есть, если в уставе вашей школы прописана форма, она должна будет соответствовать ГОСТу. Производители, которые хотят маркировать свою продукцию как «школьная форма», также обязаны ему следовать. Так что это не прямой приказ ученикам, а скорее единые правила игры для школ и фабрик.
Кроме запрета на аниме-принты, что-то поменялось по существу?
Да, и это главное. ГОСТ в первую очередь про безопасность и комфорт. Глава Роскачества ранее заявлял, что многие образцы формы напоминали «космический скафандр» — не пропускали воздух и влагу. Новый стандарт вводит жёсткие требования к тканям: они должны быть гигроскопичными (впитывать влагу), воздухопроницаемыми и сшиты из гипоаллергенных материалов. Плюс вся фурнитура должна быть безопасной, без острых краёв.
Значит, вся страна снова оденется в одинаковые коричневые платья и синие костюмы?
Нет, этого не будет. ГОСТ не регламентирует цвет, фасон или конкретные предметы одежды. Он устанавливает только технические требования к качеству и безопасности. Какого цвета будет форма, будет это сарафан, юбка или брючный костюм — по-прежнему решает сама школа вместе с родительским комитетом. Стандарт лишь гарантирует, что купленный синий пиджак не окажется токсичным и позволит коже дышать.
Хорошо, а кто за это будет платить? Сколько готовить родителям?
Платить, как и раньше, будут родители. И готовиться нужно к росту цен. По оценкам экспертов, в 2025 году средний чек на базовый комплект школьной одежды составит около 30 тысяч рублей, а полные сборы ребёнка в школу (с учётом канцелярии и обуви) могут обойтись в 40–50 тысяч. Однако государство предусматривает компенсации для некоторых категорий семей, например, многодетных. Размер выплат зависит от региона, но может достигать 10 тысяч рублей на одного ребёнка.
А что насчёт патриотической символики? Нас заставят нашивать гербы на пиджаки?
Здесь ключевое слово — «рекомендуется». ГОСТ допускает и даже поощряет размещение на форме государственной символики, например, герба или триколора. Но это не является обязательным требованием. Решение о нашивках, их виде и месте расположения будет приниматься на уровне конкретной школы. Никто не будет заставлять делать это в приказном порядке.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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