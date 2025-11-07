0
2 часа
Образование

Российским школьникам изменили уроки физкультуры. Чем они теперь займутся?

Минпросвещения РФ кардинально меняет уроки физкультуры. Два занятия в неделю обязательны для всех, а третье станет вариативным. Школьники смогут выбрать дисциплину по душе из 32 вариантов — от гольфа и ушу до фиджитал-спорта.
ноги в кроссовках
Министерство просвещения РФ изменило правила преподавания физкультуры в школах. Теперь для всех учеников с 1 по 11 класс установлено обязательное количество уроков — два или три в неделю. Главным нововведением стала возможность выбора спортивной дисциплины в рамках третьего урока. Это позволит детям заниматься тем, что им действительно интересно.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подтвердил, что ведомство закрепило новые нормативы нагрузки. Для всех классов, с первого по одиннадцатый, вводится не менее двух-трех часов физкультуры еженедельно. Точное количество занятий будет зависеть от конкретного класса и продолжительности учебной недели.

Чем займутся дети

Ключевое изменение — это содержание уроков. Если в школе установлено три часа физкультуры в неделю, третий урок становится вариативным. Ученики смогут выбрать одно из 32 спортивных направлений, которое им интересно.

В список доступных модулей вошли:

  • Традиционные игры: лапта и городошный спорт.
  • Современные виды спорта: гольф, биатлон, скалолазание, теннис и ушу.
  • Новые дисциплины: фиджитал-спорт (сочетание физической активности и киберспорта) и компьютерный спорт.
  • Другие направления: танцевальный спорт, роллер-спорт, перетягивание каната и тяжелая атлетика.
