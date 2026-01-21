Российские вузы обновили перечни вступительных экзаменов на 2026 год

Университеты завершили публикацию обновленных списков вступительных экзаменов. Изменения, вступившие в силу перед дедлайном подачи заявлений на ЕГЭ, затронули инженерные и педагогические направления.

Российские высшие учебные заведения утвердили перечни вступительных испытаний на предстоящую приемную кампанию. Окончательные списки были опубликованы до 20 января, всего за 12 дней до завершения срока подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Новые нормы, введенные Министерством науки и высшего образования РФ, вступают в силу 1 марта 2026 года и вносят существенные коррективы в процесс поступления.

Наиболее значимые изменения коснулись педагогических направлений подготовки. Ранее абитуриенты могли использовать результаты ЕГЭ по обществознанию для поступления на широкий спектр профилей. Теперь, согласно новым правилам, будущие учителя обязаны сдавать профильный предмет, соответствующий выбранной специальности: например, для поступления на учителя химии требуется химия, для учителя истории — история. Также сокращен перечень дисциплин, которые вузы могут предлагать в качестве третьего экзамена по выбору.

Для инженерно-технических специальностей усилена роль физики. На 26 направлениях подготовки, включая «Радиотехнику», «Ядерную физику и технологии» и «Энергетическое машиностроение», физика утверждена как обязательное вступительное испытание. Ранее на многие из этих специальностей абитуриенты могли выбирать между физикой и информатикой, что позволяло поступать с результатами IT-экзаменов.

Гуманитарный блок также претерпел изменения. Вузы получили право устанавливать историю в качестве обязательного вступительного экзамена для 21 направления подготовки. Это нововведение может затронуть такие специальности, как «Педагогика и психология девиантного поведения», где ранее набор предметов мог варьироваться.

В Министерстве науки и высшего образования полагают, что данные меры позволят повысить качество отбора абитуриентов. Ожидается, что поступление студентов с профильной подготовкой будет способствовать снижению процента отчислений на младших курсах и решению кадрового вопроса в школах за счет подготовки мотивированных педагогов-предметников.

Ситуация вызвала обсуждение среди родителей и экспертов из-за сроков принятия решений. Изменения были обнародованы в период, когда большинство выпускников уже определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ (дедлайн — 1 февраля). В Ассоциации родительских комитетов отмечают, что необходимость быстрой корректировки стратегии подготовки создает дополнительную нагрузку на учащихся выпускных классов.

Для системы высшего образования Башкортостана данные нововведения также актуальны. Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ), являющийся крупным центром инженерной подготовки в регионе, будет проводить набор с учетом обязательности физики на ряде технических направлений. Это потребует от абитуриентов, ориентированных на инженерные специальности, пересмотра выбранных предметов, так как в последние годы наблюдался рост популярности информатики.

В БГПУ им. Акмуллы изменения коснутся структуры приема на педагогические специальности. Традиционно обществознание было одним из самых массовых экзаменов по выбору среди абитуриентов республики. Теперь поступающим на профильные педагогические программы необходимо будет предоставить результаты ЕГЭ по соответствующим дисциплинам, что может повлиять на конкурсную ситуацию по отдельным направлениям.

Следует отметить, что ежегодно вузы Башкортостана предоставляют значительное количество бюджетных мест. В прошлом году объем контрольных цифр приема на программы бакалавриата и специалитета превышал 13 тысяч мест. В текущих условиях абитуриентам региона предстоит адаптироваться к новым требованиям в сжатые сроки для успешного участия в конкурсе.