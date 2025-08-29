0
14 часов
Образование

Российские школы переходят на единое расписание: что изменится для учеников и родителей

С 1 сентября российские школы работают по единому расписанию — уроки строго с 8:00 до 19:00, запрещены нулевые уроки и третья смена.
школьники сидят за партами
©rutube

С нового учебного года во всех российских школах уроки не смогут начинаться раньше 8 утра, а вторая смена должна будет заканчиваться строго до 19:00. Министерство просвещения ввело единые правила, чтобы защитить здоровье детей и снизить учебную нагрузку.

Что теперь под запретом:

  • Начинать занятия раньше 8:00. Больше никаких «нулевых» уроков до основного расписания.
  • Заканчивать вторую смену позже 19:00. Вечерние занятия должны завершаться вовремя.
  • Организовывать третью смену. Эта практика полностью запрещена.

Для учеников пятых и девятых классов, а также для классов с детьми с особенностями развития введено обязательное требование — они должны учиться только в первую смену.

Новые правила основаны на санитарных нормах. Их цель — создать для детей здоровый и предсказуемый график, который поможет им лучше высыпаться, меньше уставать и эффективнее усваивать материал.

