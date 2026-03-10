Рособрнадзор вынес предостережение БГПУ имени Акмуллы в Уфе: что не так с вузом

Федеральная служба по надзору в сфере образования объявила предостережение Башкирскому государственному педагогическому университету имени Акмуллы. Вуз обязан устранить выявленные нарушения.

Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы оказался среди трёх вузов страны, которым Рособрнадзор в конце февраля вынес официальные предостережения. Аналогичные замечания получили Новосибирский государственный университет и Московский городской университет управления правительства Москвы имени Лужкова.

Что именно Рособрнадзор нашёл в БГПУ Акмуллы

Надзорное ведомство установило, что БГПУ не обеспечивает открытость сведений о структуре вуза, органах управления, образовательных программах, педагогическом составе и научной деятельности. Помимо этого, университету рекомендовали самостоятельно утвердить образовательные программы по ряду профильных направлений.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Что обязан сделать уфимский педвуз

Все данные о предостережениях внесены в единый реестр контрольных мероприятий. Педагогический вуз обязан устранить выявленные нарушения и сделать информацию о своей деятельности общедоступной.

Более 35 вузов России получили замечания в 2025 году

В июне 2025 года Рособрнадзор одновременно объявил предостережения сразу 19 российским вузам, а в августе 2025 года — ещё 16 учебным заведениям, сообщает РБК. Предостережения выносятся в рамках федерального государственного контроля качества образования и фиксируются в едином реестре контрольных мероприятий.

БГПУ Акмуллы — 13-е место в рейтинге RAEX по ПФО

По данным рейтингового агентства RAEX, в рейтинге вузов Приволжского федерального округа за 2026 год БГПУ имени Акмуллы занял 13-е место. Это свидетельствует о том, что педагогический университет входит в число заметных учебных заведений региона.

В целом по России за 2025 год Рособрнадзор вынес предостережения десяткам вузов — только за два раунда проверок (июнь и август 2025 года) замечания получили 35 учебных заведений.

Грозит ли БГПУ потеря лицензии или аккредитации

Предостережение не является санкцией и не влечёт за собой приостановку лицензии или аккредитации вуза. Это профилактическая мера, обязывающая учебное заведение самостоятельно устранить нарушения в установленный срок.