Рособрнадзор вынес предостережение БГПУ имени Акмуллы в Уфе: что не так с вузом

Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы оказался среди трёх вузов страны, которым Рособрнадзор в конце февраля вынес официальные предостережения. Аналогичные замечания получили Новосибирский государственный университет и Московский городской университет управления правительства Москвы имени Лужкова.
Что именно Рособрнадзор нашёл в БГПУ Акмуллы
Надзорное ведомство установило, что БГПУ не обеспечивает открытость сведений о структуре вуза, органах управления, образовательных программах, педагогическом составе и научной деятельности. Помимо этого, университету рекомендовали самостоятельно утвердить образовательные программы по ряду профильных направлений.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Что обязан сделать уфимский педвуз
Все данные о предостережениях внесены в единый реестр контрольных мероприятий. Педагогический вуз обязан устранить выявленные нарушения и сделать информацию о своей деятельности общедоступной.
Более 35 вузов России получили замечания в 2025 году
В июне 2025 года Рособрнадзор одновременно объявил предостережения сразу 19 российским вузам, а в августе 2025 года — ещё 16 учебным заведениям, сообщает РБК. Предостережения выносятся в рамках федерального государственного контроля качества образования и фиксируются в едином реестре контрольных мероприятий.
БГПУ Акмуллы — 13-е место в рейтинге RAEX по ПФО
По данным рейтингового агентства RAEX, в рейтинге вузов Приволжского федерального округа за 2026 год БГПУ имени Акмуллы занял 13-е место. Это свидетельствует о том, что педагогический университет входит в число заметных учебных заведений региона.
В целом по России за 2025 год Рособрнадзор вынес предостережения десяткам вузов — только за два раунда проверок (июнь и август 2025 года) замечания получили 35 учебных заведений.
Грозит ли БГПУ потеря лицензии или аккредитации
Предостережение не является санкцией и не влечёт за собой приостановку лицензии или аккредитации вуза. Это профилактическая мера, обязывающая учебное заведение самостоятельно устранить нарушения в установленный срок.