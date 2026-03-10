0
10 часов
Образование

Рособрнадзор вынес предостережение БГПУ имени Акмуллы в Уфе: что не так с вузом

Федеральная служба по надзору в сфере образования объявила предостережение Башкирскому государственному педагогическому университету имени Акмуллы. Вуз обязан устранить выявленные нарушения.
преподаватель университета перед аудиторией
©vk.com/bgpu_akmully

Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы оказался среди трёх вузов страны, которым Рособрнадзор в конце февраля вынес официальные предостережения. Аналогичные замечания получили Новосибирский государственный университет и Московский городской университет управления правительства Москвы имени Лужкова.

Что именно Рособрнадзор нашёл в БГПУ Акмуллы

Надзорное ведомство установило, что БГПУ не обеспечивает открытость сведений о структуре вуза, органах управления, образовательных программах, педагогическом составе и научной деятельности. Помимо этого, университету рекомендовали самостоятельно утвердить образовательные программы по ряду профильных направлений.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Что обязан сделать уфимский педвуз

Все данные о предостережениях внесены в единый реестр контрольных мероприятий. Педагогический вуз обязан устранить выявленные нарушения и сделать информацию о своей деятельности общедоступной.

Более 35 вузов России получили замечания в 2025 году

В июне 2025 года Рособрнадзор одновременно объявил предостережения сразу 19 российским вузам, а в августе 2025 года — ещё 16 учебным заведениям, сообщает РБК. Предостережения выносятся в рамках федерального государственного контроля качества образования и фиксируются в едином реестре контрольных мероприятий.

БГПУ Акмуллы — 13-е место в рейтинге RAEX по ПФО

По данным рейтингового агентства RAEX, в рейтинге вузов Приволжского федерального округа за 2026 год БГПУ имени Акмуллы занял 13-е место. Это свидетельствует о том, что педагогический университет входит в число заметных учебных заведений региона.

В целом по России за 2025 год Рособрнадзор вынес предостережения десяткам вузов — только за два раунда проверок (июнь и август 2025 года) замечания получили 35 учебных заведений.

Грозит ли БГПУ потеря лицензии или аккредитации

Предостережение не является санкцией и не влечёт за собой приостановку лицензии или аккредитации вуза. Это профилактическая мера, обязывающая учебное заведение самостоятельно устранить нарушения в установленный срок.

Похожие записи
0
03.03.2026
Образование

Два вуза Башкирии вошли в топ-20 лучших университетов Приволжского округа

преподаватель университета перед аудиторией
Агентство RAEX опубликовало рейтинг вузов ПФО за 2026 год — республику представляют аграрный и педагогический университеты, занявшие 6-е и 13-е места соответственно.
0
19.09.2025
Образование

Чиновники избавят российских школьников от бесполезных знаний

школьный рюкзак на парте
В Рособрнадзоре заявили, что школьные программы в РФ перегружены на 15–30%. Теперь стандарты пересмотрят, чтобы убрать лишнее и снизить нагрузку на учеников и учителей.
0
03.07.2025
Образование

В Башкирии выпускнику вернули баллы за проваленный ЕГЭ

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
Школьник из башкирского села чуть не лишился будущего из-за сбоя на ЕГЭ. Ноутбук сломался, файл с ответами потеряли. Но вмешалась Мизулина, и справедливость восторжествовала
0
23.06.2025
Образование

Рособрнадзор раскрывает секреты ЕГЭ: теперь каждый узнает, где искать ответы

сдача егэ
Рособрнадзор планирует кардинально изменить формат демонстрационных версий ЕГЭ, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
0
11.03.2026
Происшествия

Возвращались с похорон однокурсника: трое студентов и преподаватель погибли в ДТП в Караидельском районе Башкирии

авто после дтп
Пятеро погибли в лобовом ДТП на трассе в Башкирии: студенты и их преподаватель возвращались с похорон однокурсника
0
10.03.2026
Криминал

Детей кормили только на бумаге: в Башкирии экс-глава управления образования в Бирске отправлен под арест

наручники на решетке
В Башкирии бывший начальник управления образования Бирского района помещён под домашний арест за мошенничество с питанием в детских лагерях.
0
10.03.2026
Здоровье

В Башкирии запустили производство лиофилизированной плазмы

производство плазмы крови
Республиканская станция переливания крови в Уфе запустила производство лиофилизированной плазмы. В 2026 году планируется выпустить 3500 доз препарата для экстренной помощи.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.