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Рособрнадзор раскрывает секреты ЕГЭ: теперь каждый узнает, где искать ответы

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Рособрнадзор планирует кардинально изменить формат демонстрационных версий ЕГЭ, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Впервые в августе текущего года напротив каждого задания появится информация о том, в каком классе школьники проходили соответствующую тему. Такая революционная мера должна развеять мифы об избыточной сложности государственного экзамена.

Глава Рособрнадзора уточнил, что уже видел первые наработки по русскому языку, физике и математике. Анализ показал: большинство тем изучается в школе неоднократно, следуя принципу «повторение — мать учения».

Нововведение позволит выпускникам точно определить, в учебнике какого класса искать нужную информацию для подготовки. Это поможет структурировать план занятий и снизить стресс перед экзаменами.

Музаев подчеркнул, что в заданиях ЕГЭ отсутствует материал, который не изучается в российских школах. Теперь это станет наглядно видно каждому участнику образовательного процесса.

Обновленные демоверсии с дополнительной навигацией будут опубликованы на сайте ФИПИ в августе 2025 года. Школьники смогут соотнести экзаменационные задания с конкретными разделами учебников.

По данным News-Bash за 2025 год, интерес к качественной подготовке к ЕГЭ растет: только в Башкортостане количество стобалльников по химии достигло рекордных 68 человек против 52 в предыдущем году. Согласно статистике Рособрнадзора, профильную математику в 2025 году сдавали на 30 тысяч участников больше, чем годом ранее.

егэ Рособрнадзор
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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