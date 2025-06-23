Рособрнадзор планирует кардинально изменить формат демонстрационных версий ЕГЭ, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Впервые в августе текущего года напротив каждого задания появится информация о том, в каком классе школьники проходили соответствующую тему. Такая революционная мера должна развеять мифы об избыточной сложности государственного экзамена.

Глава Рособрнадзора уточнил, что уже видел первые наработки по русскому языку, физике и математике. Анализ показал: большинство тем изучается в школе неоднократно, следуя принципу «повторение — мать учения».

Нововведение позволит выпускникам точно определить, в учебнике какого класса искать нужную информацию для подготовки. Это поможет структурировать план занятий и снизить стресс перед экзаменами.

Музаев подчеркнул, что в заданиях ЕГЭ отсутствует материал, который не изучается в российских школах. Теперь это станет наглядно видно каждому участнику образовательного процесса.

Обновленные демоверсии с дополнительной навигацией будут опубликованы на сайте ФИПИ в августе 2025 года. Школьники смогут соотнести экзаменационные задания с конкретными разделами учебников.