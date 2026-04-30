Рособрнадзор изменил правила прохода на ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор запретил прикасаться к участникам ЕГЭ-2026 и их вещам. При срабатывании металлоискателя сдать предмет предложат добровольно — иначе к экзамену не допустят.

Организаторам и сотрудникам охраны на пунктах проведения ЕГЭ теперь запрещено прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Рособрнадзор закрепил это в официальных рекомендациях, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Если металлодетектор сработал, организатор должен предложить участнику самостоятельно передать предмет, вызвавший сигнал, в комнату хранения вещей или сопровождающему. Принудительно изымать что-либо запрещено.

Откажется выпускник добровольно сдать вещь — его не допустят к экзамену. Вернуться на пересдачу в резервные дни по тому же предмету можно будет только с разрешения председателя Государственной экзаменационной комиссии.

Основная волна ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Первыми пройдут история, литература и химия. Резервные дни запланированы с 22 по 25 июня. 8 и 9 июля желающие смогут пересдать один предмет по выбору.

Поводом для новых правил послужил скандал в Воронеже. В мае 2024 года (28 мая) на пункте проведения ЕГЭ в школе №62 Воронежа выпускников заставляли снимать одежду при прохождении через рамку металлоискателя. Рособрнадзор обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой ускорить проверку нарушений прав участников ЕГЭ и обнародовать её результаты. Об этом сообщал ГАРАНТ.РУ.

В 2026 году на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 747 000 человек. Это примерно на 4,3% больше, чем в прошлом году. Тогда на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 716 000 человек. Эти цифры привел глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям».

Одно из главных нововведений сезона — смещение сроков начала испытаний. По поручению президента основной период ЕГЭ отныне не может стартовать раньше 1 июня. Прежде экзамены нередко начинались в конце мая.

29 апреля Музаев сообщил ТАСС: содержание ЕГЭ в нынешнем году не изменилось ни по одному предмету. Существенных колебаний средних баллов ведомство не ожидает.