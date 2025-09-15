0
8 часов
Образование

Родители в Уфе устали от поборов на щедрые подарки педагогам

В родительских чатах Башкирии разгорелся скандал накануне Дня учителя. Одни считают сборы денег на подарки педагогам принудительной обдираловкой, другие — искренней благодарностью. Ситуация накалилась до предела.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

Школьные чаты в Башкирии превратились в место раздора. Пока ученики грызут гранит науки вторую неделю, их родители ломают копья из-за подарков на грядущий День учителя. Для многих семей финансовое бремя стало невыносимым, а сборы на презенты педагогам — последней каплей.

Часть родителей возмущена тем, что им приходится скидываться на «щедрые» дары людям, которые и так получают зарплату. Они проводят параллели с врачами или сантехниками, чей труд почему-то не принято вознаграждать дополнительно после каждого выполненного дела. Такие поборы называют добровольно-принудительными.

Другой лагерь в ответ обвиняет оппонентов в жадности. Сторонники подарков считают, что вложения в учителей — это благодарность за заботу и внимание к их детям. В комментариях согласных клеймят «лизунами», которые якобы таким образом пытаются выслужить хорошую оценку для своего ребёнка.

Звучат и призывы к голосу разума. Некоторые участники дискуссий напоминают, что никто никому ничего не должен. Если желание отблагодарить не идёт от чистого сердца, то лучше вообще ничего не дарить. И советуют отключить в сознании «функцию рабства».

При этом в самой Башкирии существуют официальные меры поддержки педагогов. Например, молодые учителя, работающие в сельской местности, могут получить грант от главы республики в размере 690 тысяч рублей. А по закону, стоимость подарка для работника образовательной сферы в любом случае не может превышать 3 тысячи рублей.

Похожие записи
0
05.09.2025
Новости

В Башкирии назвали фейком документ об удержаниях 5% из зарплат учителей

кошелек с пятитысячными купюрами
В соцсетях появился поддельный приказ о вычете 5% из зарплат учителей Башкирии. Минпросвещения республики официально заявило: это фейк. Ведомство призвало доверять только проверенным источникам.
0
15.09.2025
Новости

Ургант тайно прилетел в Башкирию на корпоратив

ургант на корпоративе
Иван Ургант, пропавший с телеэкранов, провёл закрытый корпоратив для IT-компании в башкирском Абзаково. Пока ведущий шутил для программистов, в соцсетях поднялась волна негодования с требованием проверить организаторов.
0
15.09.2025
Новости

В Башкирии отбили атаку на главного дорожного подрядчика

укладка асфальта
Глава Башкирии заявил о попытке рейдерского захвата «Башкиравтодора». Как только компания вышла в плюс, её попытались обанкротить через арбитражный суд. Вмешались силовики.
0
15.09.2025
Новости

В башкирском Баймаке нашли замену внезапно ушедшему мэру

чиновники
В Баймаке, который недавно шумел из-за протестов, сменилась власть. Город возглавил 46-летний техдиректор управляющей компании Ирек Хисматуллин. У него диплом учителя географии.
0
15.09.2025
Новости

В Башкирии требуют включить отопление, за которое уже заплатили

котенок сидящий на радиаторе отопления
Жители села Месягутово в Башкирии возмущены — в квартирах холод, а счета за отопление уже пришли. Коммунальщики ссылаются на плановые ремонты, но люди, особенно с маленькими детьми, требуют немедленно дать тепло.
0
15.09.2025
Новости

Россиян пускают в Поднебесную без виз. Готовьте пустые чемоданы

турист в китае
Россияне теперь могут летать в Китай без визы на 30 дней — режим будет действовать год. Опытная путешественница рассказала, зачем туда ехать, что пробовать из еды и как вернуться с полным чемоданом дешёвых вещей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.