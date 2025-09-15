Родители в Уфе устали от поборов на щедрые подарки педагогам

В родительских чатах Башкирии разгорелся скандал накануне Дня учителя. Одни считают сборы денег на подарки педагогам принудительной обдираловкой, другие — искренней благодарностью. Ситуация накалилась до предела.

Школьные чаты в Башкирии превратились в место раздора. Пока ученики грызут гранит науки вторую неделю, их родители ломают копья из-за подарков на грядущий День учителя. Для многих семей финансовое бремя стало невыносимым, а сборы на презенты педагогам — последней каплей.

Часть родителей возмущена тем, что им приходится скидываться на «щедрые» дары людям, которые и так получают зарплату. Они проводят параллели с врачами или сантехниками, чей труд почему-то не принято вознаграждать дополнительно после каждого выполненного дела. Такие поборы называют добровольно-принудительными.

Другой лагерь в ответ обвиняет оппонентов в жадности. Сторонники подарков считают, что вложения в учителей — это благодарность за заботу и внимание к их детям. В комментариях согласных клеймят «лизунами», которые якобы таким образом пытаются выслужить хорошую оценку для своего ребёнка.

Звучат и призывы к голосу разума. Некоторые участники дискуссий напоминают, что никто никому ничего не должен. Если желание отблагодарить не идёт от чистого сердца, то лучше вообще ничего не дарить. И советуют отключить в сознании «функцию рабства».

При этом в самой Башкирии существуют официальные меры поддержки педагогов. Например, молодые учителя, работающие в сельской местности, могут получить грант от главы республики в размере 690 тысяч рублей. А по закону, стоимость подарка для работника образовательной сферы в любом случае не может превышать 3 тысячи рублей.