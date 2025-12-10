Родители в Башкирии критикуют обязательный вход в электронный дневник школьника через мессенджер Max

Жители республики обсуждают изменившийся порядок авторизации в государственной информационной системе образования.

Ранее для просмотра успеваемости и домашних заданий в электронных дневниках использовались логин и пароль, выданные в школе, однако теперь этот метод стал недоступен. Текущий алгоритм требует наличия подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», а код подтверждения для входа поступает не через СМС, а в мессенджер Max. Пользователи отмечают, что обязательная установка дополнительного программного обеспечения вызывает неудобства и вопросы о целесообразности таких мер, сообщает Уфа1.

Часть родителей отказывается загружать приложение на свои смартфоны, ссылаясь на отсутствие свободной памяти или нежелание передавать данные сторонним сервисам. Кроме того, педагоги больше не дублируют информацию об уроках в родительские чаты, следуя внутренним инструкциям. В результате семьи, не установившие требуемое ПО, теряют оперативный доступ к информации об учебном процессе.

Представители профильных ведомств аргументируют изменения необходимостью усиления защиты персональных данных. Специалисты указывают, что двухфакторная аутентификация через специальное приложение снижает риски взлома аккаунтов по сравнению со стандартными СМС-оповещениями. При этом некоторые пользователи в социальных сетях делятся техническим решением проблемы: при использовании десктопной версии сайта в мобильном браузере система иногда позволяет войти без использования мессенджера.

Переход на новые стандарты авторизации связан с требованиями федерального законодательства. С 1 августа 2025 года доступ ко всем государственным образовательным платформам в России должен осуществляться исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Приложение Max, ставшее обязательным элементом входа, разработано компанией VK и с сентября 2025 года включено в перечень программ, обязательных для предустановки на мобильные устройства. Одновременно с техническими сложностями в Башкирии, в других субъектах страны фиксируются сообщения о внедрении платных опций в электронных дневниках, таких как расширенная аналитика оценок.