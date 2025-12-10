0
17 минут
Образование

Родители в Башкирии критикуют обязательный вход в электронный дневник школьника через мессенджер Max

Жители республики обсуждают изменившийся порядок авторизации в государственной информационной системе образования.
женщина держит в руках смартфон
©Gemini

Ранее для просмотра успеваемости и домашних заданий в электронных дневниках использовались логин и пароль, выданные в школе, однако теперь этот метод стал недоступен. Текущий алгоритм требует наличия подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», а код подтверждения для входа поступает не через СМС, а в мессенджер Max. Пользователи отмечают, что обязательная установка дополнительного программного обеспечения вызывает неудобства и вопросы о целесообразности таких мер, сообщает Уфа1.

Часть родителей отказывается загружать приложение на свои смартфоны, ссылаясь на отсутствие свободной памяти или нежелание передавать данные сторонним сервисам. Кроме того, педагоги больше не дублируют информацию об уроках в родительские чаты, следуя внутренним инструкциям. В результате семьи, не установившие требуемое ПО, теряют оперативный доступ к информации об учебном процессе.

Представители профильных ведомств аргументируют изменения необходимостью усиления защиты персональных данных. Специалисты указывают, что двухфакторная аутентификация через специальное приложение снижает риски взлома аккаунтов по сравнению со стандартными СМС-оповещениями. При этом некоторые пользователи в социальных сетях делятся техническим решением проблемы: при использовании десктопной версии сайта в мобильном браузере система иногда позволяет войти без использования мессенджера.

Переход на новые стандарты авторизации связан с требованиями федерального законодательства. С 1 августа 2025 года доступ ко всем государственным образовательным платформам в России должен осуществляться исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Приложение Max, ставшее обязательным элементом входа, разработано компанией VK и с сентября 2025 года включено в перечень программ, обязательных для предустановки на мобильные устройства. Одновременно с техническими сложностями в Башкирии, в других субъектах страны фиксируются сообщения о внедрении платных опций в электронных дневниках, таких как расширенная аналитика оценок.

Похожие записи
0
08.12.2025
Новости

В Башкирии фиксируют массовые жалобы на работу MAX

мессенджер max на смартфоне
О проблемах в работе мессенджера MAX сообщили жители Башкирии, обратив внимание на сбои при авторизации и отправке сообщений. Пользователи отмечают, что неполадки начались 8 декабря в первой половине дня
0
05.12.2025
Новости

Вход на Госуслуги стал недоступен без скачивания приложения MAX

логотип мессенджера max
Часть пользователей Госуслуг столкнулась с отсутствием кнопки «Пропустить» при авторизации. Портал требует установить мессенджер MAX для входа в аккаунт.
0
14.11.2025
Новости

В России расширили «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета

смартфон в руках мужчины
Минцифры России добавило новые сервисы и сайты в белый список, который позволит им работать при ограничении мобильного интернета по соображениям безопасности.
0
25.09.2025
Новости

Глава Минцифры Башкирии поставил точку в спорах о шпионаже через МАХ

логотип мессенджера max
Глава Минцифры Башкирии Геннадий Разумикин заявил, что мессенджер МАХ не шпионит за юзерами. По его словам, это технически невозможно на iOS и Android.
0
22.09.2025
Новости

Без паспорта и сотрудника: россияне получат госуслуги в МФЦ через биометрию

многофункциональный центр
В российских МФЦ появятся стойки, где можно получить госуслуги по биометрии без помощи сотрудников. Новая система заработает в 2025 году по всей стране.
0
31.08.2025
Новости

Мессенджер MAX станет обязательным на новых смартфонах с 1 сентября

смартфон в руках
С 1 сентября мессенджер MAX от VK станет обязательным на всех новых смартфонах в РФ. Обещают Госуслуги, оплату счетов и общение в одном приложении.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.