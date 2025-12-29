0
6 часов
Образование

Родители уфимских школьников требуют убрать камеры из туалетов лицея № 123

В Уфе родители учеников лицея № 123 добиваются демонтажа камер видеонаблюдения, которые администрация установила в школьных уборных. Взрослые считают это нарушением личных границ детей, руководство школы — вынужденной мерой против вандализма и курения.
камера видеонаблюдения в углу
©Mash Batach

Система видеонаблюдения заработала в школьных санузлах в ноябре. По данным телеграм-канала Mash Batash, это вызвало недовольство семей: ученики стесняются ходить в туалет и терпят до возвращения домой. Родители настаивают, что такие меры избыточны и нарушают право детей на приватность.

В администрации Уфы заявили, что камеры появились с согласия самих родителей. Чиновники ссылаются на протокол общешкольного собрания от марта 2025 года, где взрослые якобы одобрили установку оборудования подписями.

Власти уверяют, что объективы направлены только на входную зону и умывальники. Происходящее в кабинках на видео не попадает. Главная цель слежки — пресечь курение вейпов и порчу школьного имущества.

Это не первый подобный случай в Башкирии. Осенью 2024 года скандал разгорелся в школе села Миловка Уфимского района. Там администрация также пыталась бороться с курильщиками и хулиганами через видеоконтроль в уборных.

Тогда в конфликт вмешалась прокуратура. Ведомство посчитало установку камер нарушением прав несовершеннолетних и обязало руководство школы демонтировать устройства. Юристы отмечают: даже если камеры снимают только общие зоны, это требует стопроцентного согласия всех участников образовательного процесса, а не просто решения большинства.

