0
5 часов
Образование

РБК: В российские школы направили инструкцию по урегулированию споров с учениками

Учителя и директора школ Башкирии будут разбирать споры с учениками по единому федеральному стандарту. Минпросвещения запретило педагогам сплетничать, а на решение проблем выделило пять этапов с жесткими дедлайнами.
грустный ребенок
©Gemini

Федеральное ведомство направило в регионы инструкцию, которая заменяет внутренние школьные правила разбора ссор. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Теперь процесс строго регламентирован:

  1. Фиксация. Учитель обязан немедленно сообщить директору о конфликте.
  2. Разбор. На анализ ситуации дают до трех дней. В это время администрация опрашивает участников, подключает школьного психолога и родителей.
  3. Комиссия. Если разговор не помог, собирают школьную комиссию по урегулированию споров.
  4. Исполнение. Ответственные следят, выполняют ли стороны условия примирения.
  5. Внешние инстанции. Если конфликт не погашен, родители или учителя могут жаловаться в региональную комиссию по этике или идти в суд.

Если ситуация связана с нарушением закона, директор обязан сразу передать информацию в полицию, не дожидаясь внутренней проверки.

Новые правила отдельно прописывают нормы поведения для учителей. Педагогам запретили обсуждать коллег и учеников, распространять слухи и создавать интриги. Документ требует от администрации бороться с «нездоровой атмосферой» и лицемерием в коллективе, так как это часто становится причиной травли.

Напомним, в ноябре 2025 года в одной из уфимских школ разгорелся скандал из-за травли третьеклассника — родители утверждали, что администрация игнорировала жалобы.

Ранее в Нефтекамске две школьницы подрались в туалете, а видео попало в сеть. Общественность тогда критиковала учителей за то, что они упустили момент начала вражды.

Сейчас в некоторых учебных заведениях, например в лицее № 161 в Уфе, уже работают службы медиации.

Похожие записи
0
24.12.2025
Образование

Минпросвещения введет дополнительные экзамены в педвузы через два года

студенты вуза
Правила приема в педагогические университеты ужесточат через два года: всем поступающим предстоит пройти дополнительное профильное вступительное испытание. Минпросвещения рассчитывает так отсеять случайных
0
19.12.2025
Образование

Школьники 12 регионов России смогут поступить в колледжи без сдачи дополнительных ОГЭ

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о расширении эксперимента по упрощенной сдаче экзаменов. Теперь выпускники 9-х классов в 12 регионах страны получат аттестат, сдав только русский язык и математику.
0
04.12.2025
Образование

Минпросвещения утвердило единые стандарты обучения для 10–11-х классов

школьные каникулы
Федеральное ведомство обновило требования к учебному плану: зафиксировано 13 предметов, лимит академических часов и практический подход к точным наукам.
2
12.11.2025
Происшествия

«Дело пытаются замять»: в уфимской школе кадеты избили пятиклассника

ученик школы
В уфимской школе №41 кадеты затравили и избили пятиклассника. Мама ребёнка обратилась в полицию, но утверждает, что руководство пытается замять дело и обвинить её сына.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.