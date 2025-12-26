РБК: В российские школы направили инструкцию по урегулированию споров с учениками

Учителя и директора школ Башкирии будут разбирать споры с учениками по единому федеральному стандарту. Минпросвещения запретило педагогам сплетничать, а на решение проблем выделило пять этапов с жесткими дедлайнами.

Федеральное ведомство направило в регионы инструкцию, которая заменяет внутренние школьные правила разбора ссор. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Теперь процесс строго регламентирован:

Фиксация. Учитель обязан немедленно сообщить директору о конфликте. Разбор. На анализ ситуации дают до трех дней. В это время администрация опрашивает участников, подключает школьного психолога и родителей. Комиссия. Если разговор не помог, собирают школьную комиссию по урегулированию споров. Исполнение. Ответственные следят, выполняют ли стороны условия примирения. Внешние инстанции. Если конфликт не погашен, родители или учителя могут жаловаться в региональную комиссию по этике или идти в суд.

Если ситуация связана с нарушением закона, директор обязан сразу передать информацию в полицию, не дожидаясь внутренней проверки.

Новые правила отдельно прописывают нормы поведения для учителей. Педагогам запретили обсуждать коллег и учеников, распространять слухи и создавать интриги. Документ требует от администрации бороться с «нездоровой атмосферой» и лицемерием в коллективе, так как это часто становится причиной травли.

Напомним, в ноябре 2025 года в одной из уфимских школ разгорелся скандал из-за травли третьеклассника — родители утверждали, что администрация игнорировала жалобы.

Ранее в Нефтекамске две школьницы подрались в туалете, а видео попало в сеть. Общественность тогда критиковала учителей за то, что они упустили момент начала вражды.

Сейчас в некоторых учебных заведениях, например в лицее № 161 в Уфе, уже работают службы медиации.