7 часов
Образование

Поступить на юриста станет сложнее: Минобрнауки сокращает 45 тысяч платных мест

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о сокращении платного набора в университеты на 2026–2027 учебный год. Вузы потеряют 13% коммерческих мест, а частные институты — сразу 20%. Власти считают, что рынку не нужно столько экономистов и менеджеров с дипломами сомнительного качества.
здание УГНТУ
©Радий Хабиров / Telegram
Содержание
  1. Кого коснется сокращение
  2. Зачем это делают
  3. Что с бюджетными местами
  4. Что это значит для абитуриентов-2026
  5. Как это ударит по Башкирии

Кого коснется сокращение

Под оптимизацию попадут направления, где выпускников больше, чем вакансий. Всего в списке 40 специальностей. Сложнее всего в 2026 году будет поступить на платной основе будущим гуманитариям и управленцам.

В «черном списке» Минобрнауки:

  • Экономика;
  • Менеджмент;
  • Государственное и муниципальное управление;
  • Юриспруденция;
  • Реклама и связи с общественностью.

Особенно жестко ведомство обойдется с негосударственными вузами (частниками). У них заберут пятую часть (20%) всего платного приема. Логика министерства проста: часто в таких заведениях просто «продают дипломы», не давая реальных знаний.

Зачем это делают

Власти хотят перенаправить поток абитуриентов с популярных офисных профессий на производство и инженерию. По словам Фалькова, главная цель — «отсечь» некачественное образование и сбалансировать рынок труда. Государство больше не хочет, чтобы вузы бесконтрольно набирали студентов на модные специальности ради заработка, игнорируя реальный спрос работодателей.

Что с бюджетными местами

Бесплатное образование под сокращение не попало. На 2026/2027 учебный год правительство выделило 620,5 тысячи бюджетных мест — столько же, сколько и годом ранее.

Приоритеты расставлены четко:

  • 43% всех бюджетных мест отдано инженерам и техническим специалистам.
  • Сохраняются большие квоты для педагогов и медиков.

Что это значит для абитуриентов-2026

  • Конкурс вырастет. Даже если вы готовы платить за обучение, поступить на условного менеджера или юриста станет труднее — мест физически меньше.
  • Проходной балл поднимется. Вузы будут вынуждены отбирать лучших даже на коммерцию, так как не смогут принять всех желающих.
  • Нужно смотреть на технические вузы. Шанс пройти на бюджет там выше, чем пробиться на платное экономическое отделение.

Как это ударит по Башкирии

Региональные вузы уже живут в новой реальности. По данным News-Bash, университеты республики в этом году получили рекордные 206 тысяч заявлений — на четверть больше, чем годом ранее. Конкуренция растет даже без учета грядущих сокращений.

Что важно знать абитуриентам Уфы и республики:

  • Бюджетных мест много. В вузах Башкирии открыто более 15,5 тысячи бесплатных мест. Основной упор — на инженерные кадры и биотехнологии (например, в БГАУ и Нефтяном).​
  • Цены не упадут. Минобрнауки предложило запретить вузам искусственно занижать стоимость обучения. В Башкирии это коснется 16 вузов. Учиться дешевле себестоимости больше не выйдет — демпинг ради набора студентов запретят.​
  • Местным вузам доверяют. Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ), БГМУ и УГНТУ участвуют в программе «Приоритет 2030», что гарантирует федеральное финансирование и качество, сопоставимое со столичным.
