Поступить на юриста станет сложнее: Минобрнауки сокращает 45 тысяч платных мест

Кого коснется сокращение
Под оптимизацию попадут направления, где выпускников больше, чем вакансий. Всего в списке 40 специальностей. Сложнее всего в 2026 году будет поступить на платной основе будущим гуманитариям и управленцам.
В «черном списке» Минобрнауки:
- Экономика;
- Менеджмент;
- Государственное и муниципальное управление;
- Юриспруденция;
- Реклама и связи с общественностью.
Особенно жестко ведомство обойдется с негосударственными вузами (частниками). У них заберут пятую часть (20%) всего платного приема. Логика министерства проста: часто в таких заведениях просто «продают дипломы», не давая реальных знаний.
Зачем это делают
Власти хотят перенаправить поток абитуриентов с популярных офисных профессий на производство и инженерию. По словам Фалькова, главная цель — «отсечь» некачественное образование и сбалансировать рынок труда. Государство больше не хочет, чтобы вузы бесконтрольно набирали студентов на модные специальности ради заработка, игнорируя реальный спрос работодателей.
Что с бюджетными местами
Бесплатное образование под сокращение не попало. На 2026/2027 учебный год правительство выделило 620,5 тысячи бюджетных мест — столько же, сколько и годом ранее.
Приоритеты расставлены четко:
- 43% всех бюджетных мест отдано инженерам и техническим специалистам.
- Сохраняются большие квоты для педагогов и медиков.
Что это значит для абитуриентов-2026
- Конкурс вырастет. Даже если вы готовы платить за обучение, поступить на условного менеджера или юриста станет труднее — мест физически меньше.
- Проходной балл поднимется. Вузы будут вынуждены отбирать лучших даже на коммерцию, так как не смогут принять всех желающих.
- Нужно смотреть на технические вузы. Шанс пройти на бюджет там выше, чем пробиться на платное экономическое отделение.
Как это ударит по Башкирии
Региональные вузы уже живут в новой реальности. По данным News-Bash, университеты республики в этом году получили рекордные 206 тысяч заявлений — на четверть больше, чем годом ранее. Конкуренция растет даже без учета грядущих сокращений.
Что важно знать абитуриентам Уфы и республики:
- Бюджетных мест много. В вузах Башкирии открыто более 15,5 тысячи бесплатных мест. Основной упор — на инженерные кадры и биотехнологии (например, в БГАУ и Нефтяном).
- Цены не упадут. Минобрнауки предложило запретить вузам искусственно занижать стоимость обучения. В Башкирии это коснется 16 вузов. Учиться дешевле себестоимости больше не выйдет — демпинг ради набора студентов запретят.
- Местным вузам доверяют. Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ), БГМУ и УГНТУ участвуют в программе «Приоритет 2030», что гарантирует федеральное финансирование и качество, сопоставимое со столичным.