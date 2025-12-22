Поступить на юриста станет сложнее: Минобрнауки сокращает 45 тысяч платных мест

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о сокращении платного набора в университеты на 2026–2027 учебный год. Вузы потеряют 13% коммерческих мест, а частные институты — сразу 20%. Власти считают, что рынку не нужно столько экономистов и менеджеров с дипломами сомнительного качества.

Кого коснется сокращение

Под оптимизацию попадут направления, где выпускников больше, чем вакансий. Всего в списке 40 специальностей. Сложнее всего в 2026 году будет поступить на платной основе будущим гуманитариям и управленцам.

В «черном списке» Минобрнауки:

Экономика;

Менеджмент;

Государственное и муниципальное управление;

Юриспруденция;

Реклама и связи с общественностью.

Особенно жестко ведомство обойдется с негосударственными вузами (частниками). У них заберут пятую часть (20%) всего платного приема. Логика министерства проста: часто в таких заведениях просто «продают дипломы», не давая реальных знаний.

Зачем это делают

Власти хотят перенаправить поток абитуриентов с популярных офисных профессий на производство и инженерию. По словам Фалькова, главная цель — «отсечь» некачественное образование и сбалансировать рынок труда. Государство больше не хочет, чтобы вузы бесконтрольно набирали студентов на модные специальности ради заработка, игнорируя реальный спрос работодателей.

Что с бюджетными местами

Бесплатное образование под сокращение не попало. На 2026/2027 учебный год правительство выделило 620,5 тысячи бюджетных мест — столько же, сколько и годом ранее.

Приоритеты расставлены четко:

43% всех бюджетных мест отдано инженерам и техническим специалистам.

Сохраняются большие квоты для педагогов и медиков.

Что это значит для абитуриентов-2026

Конкурс вырастет . Даже если вы готовы платить за обучение, поступить на условного менеджера или юриста станет труднее — мест физически меньше.

. Даже если вы готовы платить за обучение, поступить на условного менеджера или юриста станет труднее — мест физически меньше. Проходной балл поднимется . Вузы будут вынуждены отбирать лучших даже на коммерцию, так как не смогут принять всех желающих.

. Вузы будут вынуждены отбирать лучших даже на коммерцию, так как не смогут принять всех желающих. Нужно смотреть на технические вузы. Шанс пройти на бюджет там выше, чем пробиться на платное экономическое отделение.

Как это ударит по Башкирии

Региональные вузы уже живут в новой реальности. По данным News-Bash, университеты республики в этом году получили рекордные 206 тысяч заявлений — на четверть больше, чем годом ранее. Конкуренция растет даже без учета грядущих сокращений.

Что важно знать абитуриентам Уфы и республики: