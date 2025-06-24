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Первый в истории Башкирии: выпускник получил максимум баллов по трем предметам ЕГЭ

©ГТРК Башкортостан

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал в соцсетях о рекордном достижении местного выпускника. Алексей Лобов из уфимского лицея № 153 установил исторический прецедент для региона.

Парень получил по 100 баллов сразу за три экзамена. Максимум пришелся на физику, информатику и профильную математику. Плюс 94 балла по русскому языку — почти идеальный результат.

Такого в Башкортостане еще не случалось. Ни один выпускник прежде не набирал 300 баллов за три предмета одновременно. Лобов стал пионером этого достижения.

К триумфу школьника готовили четыре педагога лицея. Дмитрий Еникеев, Сергей Астафьев, Эдуард Нусратуллин и Эльмира Харрасова вложили максимум усилий в подготовку ученика.

Хабиров отметил сильный преподавательский состав учебного заведения. Но главную роль сыграли личные качества выпускника — ум, талант и усердие помогли достичь вершины.

Руководитель региона пожелал Алексею успехов в дальнейшем. Такие результаты открывают двери в любой престижный вуз страны.

Насколько редкое это достижение в масштабах России?
Какие предметы чаще всего выбирают для ЕГЭ сейчас?
Как справиться со стрессом на ЕГЭ?
Что мотивирует школьников выбирать сложные предметы?
Куда обычно поступают такие выпускники?
Как изменилось ЕГЭ в 2025 году?
егэ
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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