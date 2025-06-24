Первый в истории Башкирии: выпускник получил максимум баллов по трем предметам ЕГЭ

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Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал в соцсетях о рекордном достижении местного выпускника. Алексей Лобов из уфимского лицея № 153 установил исторический прецедент для региона.
Парень получил по 100 баллов сразу за три экзамена. Максимум пришелся на физику, информатику и профильную математику. Плюс 94 балла по русскому языку — почти идеальный результат.
Такого в Башкортостане еще не случалось. Ни один выпускник прежде не набирал 300 баллов за три предмета одновременно. Лобов стал пионером этого достижения.
К триумфу школьника готовили четыре педагога лицея. Дмитрий Еникеев, Сергей Астафьев, Эдуард Нусратуллин и Эльмира Харрасова вложили максимум усилий в подготовку ученика.
Хабиров отметил сильный преподавательский состав учебного заведения. Но главную роль сыграли личные качества выпускника — ум, талант и усердие помогли достичь вершины.
Руководитель региона пожелал Алексею успехов в дальнейшем. Такие результаты открывают двери в любой престижный вуз страны.
Насколько редкое это достижение в масштабах России?
Достижение Алексея Лобова уникально даже в общероссийском масштабе. По данным Рособрнадзора на 2025 год, только один выпускник из Москвы смог набрать 400 баллов по четырем предметам. Всего 11 человек по стране получили 300 баллов за три экзамена. Более 270 выпускников достигли отметки в 200 баллов, а стобалльников по одному предмету насчитывается 5780 человек. Таким образом, башкирский школьник входит в элитную группу из 12 человек по всей России, показавших результат 300+ баллов.
Какие предметы чаще всего выбирают для ЕГЭ сейчас?
Лидером остается обществознание — его выбрали 42,37% выпускников, хотя популярность немного снизилась с прошлогодних 43,76%. На втором месте информатика с 21% (рост с 20,68%). Тройку замыкает биология — 19,77% против 19,37% в 2024 году. Четвертое место занимает физика (16,43%), пятое — химия (14,45%). Профильную математику выбрали рекордные 47% участников — почти 337 тысяч человек. Эксперты отмечают ежегодный прирост популярности естественно-научных предметов на 1-3%.
Как справиться со стрессом на ЕГЭ?
Эффективны дыхательные техники: диафрагмальное дыхание, метод "квадратного дыхания" (вдох-задержка-выдох-пауза по 4 счета) и техника "4-7-8". Помогает визуализация успеха — мысленная репетиция экзамена от входа в аудиторию до получения результата. Физические упражнения снижают напряжение: даже 10 минут активности или простой комплекс из приседаний и отжиманий. При панических атаках работает техника "5-4-3-2-1": назвать 5 предметов вокруг, 4 звука, 3 текстуры, 2 запаха, 1 вкус. Холодная вода на лицо или запястья быстро активирует блуждающий нерв и снижает тревожность.
Что мотивирует школьников выбирать сложные предметы?
Главный мотиватор — честолюбие и желание стать "гордостью семьи". Многие бросают себе вызов, стремясь обогнать одноклассников и стать "лучшей версией себя". В небольших городах движущей силой становятся перспективы переезда, смены круга общения и новые возможности после поступления в престижный вуз. Важную роль играет понимание, что ЕГЭ — это не про таланты, а про практику и отработку, где усилия с высокой вероятностью окупятся. Для семей со скромным достатком мотивацией служит желание поступить на бюджет, чтобы родители не платили дважды — за репетиторов и за обучение.
Куда обычно поступают такие выпускники?
Выпускники с максимальными баллами традиционно выбирают топовые вузы. Лидирует МФТИ со средним проходным баллом 98,43. МГИМО требует 95,3 балла для бюджета. ВШЭ принимает с 94,6 балла. СПбГУ — с 91,8 балла. Самые высокие средние баллы для поступления зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге (79,6 балла), Томской области (74,2) и Татарстане (72,1). Популярными направлениями среди отличников стали теория искусств (средний балл 86,2), востоковедение и африканистика (85,1), международные отношения (83,3).
Как изменилось ЕГЭ в 2025 году?
Кардинальных изменений в процедуре нет. По русскому языку увеличили минимальный объем сочинения со 70 до 100 слов, изменили критерии оценивания и добавили балл за грамматические и речевые нормы. Запретили использовать в аргументах видеоигры, мангу, комиксы, аниме и фанфики. По информатике обновили задание 27, которое теперь проверяет умение анализировать данные. Физика расширила спектр проверяемых элементов в нескольких заданиях. Математика, история, обществознание, биология и география остались без изменений. Основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 4 июля.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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