Первый в истории Башкирии: выпускник получил максимум баллов по трем предметам ЕГЭ

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал в соцсетях о рекордном достижении местного выпускника. Алексей Лобов из уфимского лицея № 153 установил исторический прецедент для региона.

Парень получил по 100 баллов сразу за три экзамена. Максимум пришелся на физику, информатику и профильную математику. Плюс 94 балла по русскому языку — почти идеальный результат.

Такого в Башкортостане еще не случалось. Ни один выпускник прежде не набирал 300 баллов за три предмета одновременно. Лобов стал пионером этого достижения.

К триумфу школьника готовили четыре педагога лицея. Дмитрий Еникеев, Сергей Астафьев, Эдуард Нусратуллин и Эльмира Харрасова вложили максимум усилий в подготовку ученика.

Хабиров отметил сильный преподавательский состав учебного заведения. Но главную роль сыграли личные качества выпускника — ум, талант и усердие помогли достичь вершины.

Руководитель региона пожелал Алексею успехов в дальнейшем. Такие результаты открывают двери в любой престижный вуз страны.