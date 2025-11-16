От четырех до шести лет: в вузах России введут гибкие сроки обучения

С 2026–2027 учебного года в российских вузах изменится продолжительность обучения по большинству специальностей. Сроки подготовки теперь будут варьироваться от четырёх до шести лет в рамках новой модели высшего образования, разработанной Минобрнауки.

Новая модель высшего образования: сроки, цены и правила приёма

С 2026–2027 учебного года российские вузы начнут переход на новую систему высшего образования. Ключевым изменением станет гибкая продолжительность обучения, которая будет напрямую зависеть от сложности и специфики специальности, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Дифференцированные сроки подготовки

Согласно планам ведомства, длительность образовательных программ будет варьироваться. Так, для подготовки инженеров, врачей и педагогических кадров установлен срок в пять лет. Специалистов в сфере туризма будут обучать четыре года. Наиболее сложные и наукоёмкие направления потребуют шестилетней подготовки. Как пояснили в Минобрнауки, такой подход позволит обеспечить выпускников всеми необходимыми компетенциями.

Отдельно была затронута подготовка по редким и сложным языковым направлениям. Заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев заявил о предложении увеличить сроки обучения для студентов, изучающих востоковедение и африканистику, в связи с большим объёмом и особой сложностью материала.

Контроль качества и новые правила приёма

Реформа также затронет финансовую политику вузов и требования к абитуриентам. Министерство намерено запретить учебным заведениям искусственно занижать стоимость обучения для привлечения студентов. По мнению регулятора, такая практика напрямую ведёт к снижению качества образовательных услуг.

Кроме того, для повышения уровня подготовки студентов вводится дополнительный фильтр на этапе приёма. На 10% специальностей, предполагающих платное обучение, будет установлен минимальный порог — абитуриенту потребуется иметь средний балл ЕГЭ не ниже 50. На остальные направления это ограничение распространяться не будет.