Новый обязательный предмет введут в российских школах: что будут изучать с 2026 года

С 2026 года в школах России появится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура». Учеников 5–7 классов будут учить ценностям на примерах героев, а вести уроки доверят историкам

Российским школьникам готовят очередное нововведение в расписании. По документам от Минпросвещения, с 2026-2027 учебного года вводится дисциплина «Духовно-нравственная культура России». Сейчас, как сообщается, образовательная программа проходит финальную экспертизу.

Основная цель курса — сформировать у подрастающего поколения мировоззрение, которое опирается на традиционные российские ценности. Учить этому будут на конкретных примерах. Программа предполагает изучение жизненных путей и взглядов культурных деятелей, учёных и военных.

Особый акцент сделан на биографиях героев, в том числе участников специальной военной операции. Через их истории ученикам планируют прививать созидательные ориентиры и чувство патриотизма. По задумке, этот предмет должен стать для школьников своего рода духовным компасом.

Новая дисциплина станет обязательной для всех учеников с пятого по седьмой класс. В пятом классе на неё отведут 17 часов, а в шестом и седьмом — по 34 часа в год. Преподавать курс будут учителя истории, а разработкой учебников уже занимается Московский педагогический госуниверситет (МПГУ).

К созданию учебных материалов привлекли и Русскую православную церковь. Процесс курирует митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), что подчёркивает серьёзность подхода.