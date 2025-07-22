Новый обязательный предмет введут в российских школах: что будут изучать с 2026 года

С 2026 года в школах России появится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура». Учеников 5–7 классов будут учить ценностям на примерах героев, а вести уроки доверят историкам ©Imagen
Российским школьникам готовят очередное нововведение в расписании. По документам от Минпросвещения, с 2026-2027 учебного года вводится дисциплина «Духовно-нравственная культура России». Сейчас, как сообщается, образовательная программа проходит финальную экспертизу.
Основная цель курса — сформировать у подрастающего поколения мировоззрение, которое опирается на традиционные российские ценности. Учить этому будут на конкретных примерах. Программа предполагает изучение жизненных путей и взглядов культурных деятелей, учёных и военных.
Особый акцент сделан на биографиях героев, в том числе участников специальной военной операции. Через их истории ученикам планируют прививать созидательные ориентиры и чувство патриотизма. По задумке, этот предмет должен стать для школьников своего рода духовным компасом.
Новая дисциплина станет обязательной для всех учеников с пятого по седьмой класс. В пятом классе на неё отведут 17 часов, а в шестом и седьмом — по 34 часа в год. Преподавать курс будут учителя истории, а разработкой учебников уже занимается Московский педагогический госуниверситет (МПГУ).
К созданию учебных материалов привлекли и Русскую православную церковь. Процесс курирует митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), что подчёркивает серьёзность подхода.
- Зачем понадобился новый предмет? Разве в школах не было похожего курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)?
В 2024 году Минпросвещения предложило с 1 сентября 2025 года упразднить ОДНКНР как отдельный предмет и интегрировать его темы в новый курс «История нашего края». Это решение вызвало резкую критику со стороны Русской православной церкви. Патриарх Кирилл назвал такой подход «волюнтаризмом», подрывающим духовное самосознание народа, и даже обратился к президенту с просьбой не допустить этого. В итоге была создана рабочая группа для поиска компромисса, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский. Результатом её работы и стал новый, обязательный для всех предмет «Духовно-нравственная культура России».
- Как планируют сделать этот предмет интересным, чтобы он не превратился в скучные лекции о ценностях?
Разработчики обещают принципиально новый подход. Одну из ключевых ролей в создании учебников играет митрополит Тихон (Шевкунов), который предложил отойти от «занудливо-лекторской» подачи. Вместо сухой теории детям будут рассказывать увлекательные истории о героях. Идея в том, чтобы создать своего рода «пантеон героев» — реальных и литературных, отечественных и зарубежных, от античности до наших дней — которые своим примером иллюстрируют ту или иную ценность. Даже сам термин «духовные ценности» предлагают заменить на более понятный для детей — «главные слова твоей жизни» (например, родина, любовь, семья, мужество, сострадание).
- В школах уже есть «Разговоры о важном». Новый предмет не будет их дублировать?
Этот вопрос волнует многих. В Министерстве просвещения утверждают, что дублирования не будет. Предполагается, что «Духовно-нравственная культура России» не просто повторит, а расширит воспитательный компонент образования, формируя у школьников «целостное мировоззрение», укоренённое в истории и традициях. В то время как «Разговоры о важном» — это еженедельные классные часы, новый предмет будет полноценной дисциплиной с утверждённой программой и учебниками.
- Кто, кроме РПЦ, участвует в разработке учебника и когда он появится?
Хотя роль митрополита Тихона подчёркивается особо, к разработке курса и учебника привлечены представители и других традиционных религиозных конфессий России. Основную работу ведёт Московский педагогический государственный университет (МПГУ). По словам ректора МПГУ Алексея Лубкова, рукописи учебников планируется подготовить уже к ноябрю 2025 года.
- По новому предмету будут ставить оценки и проводить экзамены?
Поскольку предмет станет обязательной частью учебного плана, по нему, скорее всего, будут ставить оценки. Однако на данный момент официальной информации о том, в какой форме будет проходить итоговый контроль — будет ли это экзамен, зачёт или что-то иное — пока нет. Сейчас все силы брошены на разработку и экспертизу самой программы и учебных материалов.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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