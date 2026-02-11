0
42 минуты
Образование

Назван лучший детский лагерь Башкирии: итоги официального рейтинга-2025

В Доме Правительства наградили победителей смотра-конкурса. Первое место среди загородных учреждений занял лагерь «Калкан», среди дневных — Дворец пионеров Стерлитамака.
Правительство республики подвело итоги летней оздоровительной кампании 2025 года. Первый вице-премьер Урал Кильсенбаев вручил награды директорам: лучшим загородным учреждением признали учалинский «Калкан», а лучшей дневной площадкой — Дворец пионеров в Стерлитамаке.

«Калкан» и «Огонек»: список лучших загородных лагерей Башкирии

Межведомственная комиссия оценила инфраструктуру, безопасность и образовательные программы учреждений региона. Абсолютным лидером среди загородных стационарных объектов стал «Калкан» имени Валентины Терешковой, расположенный в Учалинском районе.

Второе место в республиканском рейтинге занял лагерь «Огонек» из Уфимского района. Его руководство получило диплом второй степени за высокие показатели эффективности и комфорта.

В категории лагерей с дневным пребыванием победу одержал Дворец пионеров и школьников имени Аркадия Гайдара (городской округ Стерлитамак). Жюри отметило, что именно это учреждение лучше других организовало досуг детей, которые остались на каникулы в городе.

Вожатые из Бирска и Уфы стали лучшими в России

Награды получили не только организации, но и конкретные педагоги, работающие с детьми. Директор базы отдыха «Лесная сказка» из Бирского района Сергей Ширяев подтвердил квалификацию на федеральном уровне и выиграл всероссийский конкурс «Лига вожатых».

Вместе с ним отличился уфимец Линар Кадыров, который завоевал звание лучшего вожатого временных детских коллективов.

Как выбрать безопасный лагерь на лето 2026 года

Результаты правительственного конкурса служат ориентиром для родителей при выборе путевки. Лагеря-победители («Калкан», «Огонек») успешно прошли все проверки комиссий и доказали качество своих программ. Это гарантирует, что ребенок будет жить в безопасных условиях, а не просто находиться под формальным присмотром.

Если вы планируете летний отдых ребенка заранее, стоит обратить внимание именно на эти учреждения. Как показывает практика, путевки в лагеря-лидеры рейтинга заканчиваются быстрее всего.

Конкурс директоров и новые правила сезона-2026

Подготовка к летней кампании 2026 года уже началась. Власти анонсировали запуск нового конкурса — «Директор года». Теперь соревноваться будут не только лагеря как организации, но и их руководители лично. Эта мера призвана повысить качество управления загородными стационарными объектами и мотивацию менеджмента.

Закрытие «Витима» и успех «Чайки»: контекст оздоровительной кампании

Вопрос качества и безопасности лагерей в Башкирии стоит особенно остро после инцидентов прошлого сезона. Летом 2025 года в Туймазинском районе по решению суда закрыли частный лагерь «Витим». Надзорные органы обнаружили там грубые нарушения пожарной безопасности, и деятельность учреждения была приостановлена.

При этом государственные лагеря республики регулярно попадают в федеральные топы. Например, в 2024 году уфимский лагерь «Чайка» вошел в список 15 лучших детских здравниц России по версии форума «Большие смыслы».

