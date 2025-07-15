На месте долгостроя в Уфе появится центр для юных математиков

В Уфе на месте заброшенного долгостроя началось строительство современного республиканского математического лицея-интерната ©и.о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов
В Уфе дан старт строительству крупного образовательного объекта — республиканского математического лицея-интерната. О начале работ на улице Менделеева, недалеко от выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо», сообщил и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.
Новый образовательный комплекс рассчитан на 360 учеников. Для иногородних одарённых детей предусмотрен интернат на 250 спальных мест. Проект включает в себя современные учебные корпуса, жилые блоки, спортивную зону, столовую и библиотеку. На данный момент подготовительные работы уже завершены, и строители приступили к рытью котлована под жилую часть интерната.
Сдать объект в эксплуатацию планируется до декабря 2027 года.
Инициатором создания в республике физико-математической школы для одарённых детей выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Сама идея принадлежит преподавателям Михаилу Саханевичу и Александру Столярову, которые предложили её ещё в 2019 году.
- Кого будут принимать в этот лицей и как туда попасть?
Лицей-интернат предназначен для одарённых детей с 6 по 11 классы, которые достигли особых успехов в изучении математики и физики. Предполагается, что он станет центром притяжения для талантливых ребят не только из Башкирии, но и из других регионов.
- Кто такой Башир Рамеев, в честь которого назовут лицей?
Новый лицей будет носить имя Башира Рамеева — выдающегося советского учёного-изобретателя, одного из разработчиков первых советских электронно-вычислительных машин. Это символизирует связь нового образовательного центра с историей отечественной науки и техники.
- Сколько стоит проект и кто его финансирует?
Стоимость строительства оценивается примерно в 2,8–2,9 миллиарда рублей. В июне 2025 года был подписан договор с подрядчиком ООО «Строительно-монтажная компания-10». Финансирование проекта осуществляется за счёт займа в банке ДОМ.РФ.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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