На месте долгостроя в Уфе появится центр для юных математиков

В Уфе на месте заброшенного долгостроя началось строительство современного республиканского математического лицея-интерната

В Уфе дан старт строительству крупного образовательного объекта — республиканского математического лицея-интерната. О начале работ на улице Менделеева, недалеко от выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо», сообщил и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.

Новый образовательный комплекс рассчитан на 360 учеников. Для иногородних одарённых детей предусмотрен интернат на 250 спальных мест. Проект включает в себя современные учебные корпуса, жилые блоки, спортивную зону, столовую и библиотеку. На данный момент подготовительные работы уже завершены, и строители приступили к рытью котлована под жилую часть интерната.

Сдать объект в эксплуатацию планируется до декабря 2027 года.

Эта стройка — завершение долгой и печальной истории. Лицей возводят на месте знаменитого уфимского долгостроя — здания, где с 2007 года безуспешно пытались открыть НИИ пчеловодства и апитерапии, известный в народе как «Дом мёда».

Инициатором создания в республике физико-математической школы для одарённых детей выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Сама идея принадлежит преподавателям Михаилу Саханевичу и Александру Столярову, которые предложили её ещё в 2019 году.