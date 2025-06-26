Мизулина спасает школьника от провала на ЕГЭ в Башкирии

В Миякинском районе Башкортостана одиннадцатиклассник писал ЕГЭ по информатике и в этот момент его ноутбук внезапно вышел из строя после первого задания.

Организаторы оперативно заменили неисправную технику на резервную. Парень успешно завершил все задания на втором устройстве, однако позже выяснилась абсурдная ситуация.

Центр обработки информации отправил на проверку файл с первого, сломанного компьютера. Работу школьника с исправного ноутбука якобы утеряли полностью.

Мать выпускника обратилась к члену Общественной палаты Екатерине Мизулиной. Общественница направила запрос в Рособрнадзор с требованием разобраться в произошедшем.

К решению проблемы подключился министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин. Чиновник заверил, что файл с рабочего компьютера сохранился и справедливый результат будет восстановлен.

Этот инцидент стал очередным звеном в цепи технических проблем на ЕГЭ-2025. Ранее Мизулина помогала выпускнику из Нижнего Новгорода, у которого программа не запускалась 40 минут. В Екатеринбурге школьнице пришлось пересдавать экзамен из-за ветра, сдувшего бланки через открытые окна.

По данным Рособрнадзора за 2025 год, с экзаменов по математике отстранили более 200 учащихся, 70 из них — за использование мобильных телефонов. Выпускники массово жаловались на повышенную сложность заданий, сравнивая их с олимпиадным уровнем.