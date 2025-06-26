Мизулина спасает школьника от провала на ЕГЭ в Башкирии

tg/Екатерина Мизулина
В Миякинском районе Башкортостана одиннадцатиклассник писал ЕГЭ по информатике и в этот момент его ноутбук внезапно вышел из строя после первого задания.
Организаторы оперативно заменили неисправную технику на резервную. Парень успешно завершил все задания на втором устройстве, однако позже выяснилась абсурдная ситуация.
Центр обработки информации отправил на проверку файл с первого, сломанного компьютера. Работу школьника с исправного ноутбука якобы утеряли полностью.
Мать выпускника обратилась к члену Общественной палаты Екатерине Мизулиной. Общественница направила запрос в Рособрнадзор с требованием разобраться в произошедшем.
К решению проблемы подключился министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин. Чиновник заверил, что файл с рабочего компьютера сохранился и справедливый результат будет восстановлен.
Этот инцидент стал очередным звеном в цепи технических проблем на ЕГЭ-2025. Ранее Мизулина помогала выпускнику из Нижнего Новгорода, у которого программа не запускалась 40 минут. В Екатеринбурге школьнице пришлось пересдавать экзамен из-за ветра, сдувшего бланки через открытые окна.
Что делать, если на ЕГЭ сломался компьютер или произошёл другой технический сбой?
Главное — не покидать пункт проведения экзамена (ППЭ). Необходимо на месте, не выходя из аудитории, подать апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена. Организаторы обязаны её зафиксировать. Это даёт право пересдать предмет в резервный день. Если этого не сделать, доказать факт сбоя и добиться пересдачи будет практически невозможно, как показал случай в Нижнем Новгороде, где организаторы проигнорировали проблему и не рассказали школьнику о его правах.
Почему с такими проблемами обращаются к Мизулиной, а не только в министерство?
Обращение к известным общественным деятелям, таким как Екатерина Мизулина, часто работает как катализатор. Это придаёт проблеме широкую огласку и создаёт общественный резонанс. В результате ведомства, вроде Рособрнадзора, реагируют быстрее, чтобы не допустить репутационного ущерба. Публичность помогает отдельному случаю не затеряться в потоке бюрократических процедур и заставляет чиновников действовать более оперативно.
Насколько сложными и проблемными были экзамены в 2025 году в целом?
Кампания ЕГЭ-2025 сопровождалась многочисленными жалобами. Выпускники и родители отмечали, что задания по профильной математике по сложности были сопоставимы с олимпиадным уровнем. Эксперты уточнили: сложность была не в самих темах, а в том, что задачи требовали самостоятельного мышления, а не применения заученных шаблонов. В итоге количество высокобалльных работ резко упало по сравнению с прошлым годом. Также ученики были массово недовольны результатами по обществознанию, считая, что получить больше 80 баллов было нереально.
Так может, ЕГЭ вообще отменят, раз с ним столько проблем?
Разговоры об отмене идут давно, но пока это маловероятно. В 2024 году законопроект о замене ЕГЭ на традиционные госэкзамены был внесён в Госдуму, но его отклонили. По мнению экспертов, сфера применения ЕГЭ, наоборот, только расширяется. Например, теперь он нужен для поступления в вуз после колледжа не по своему профилю, а в некоторых регионах результаты ОГЭ используют для отбора в 10-е классы. При этом в Госдуме обсуждают возможную отмену ОГЭ (в 9 классе), чтобы снизить психологическое давление на школьников.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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