Минпросвещения вводит оценки за поведение: что именно будут учитывать учителя с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года во всех российских школах появится отдельная оценка за поведение. Об этом 28 марта в беседе с ТАСС сообщила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания при Минпросвещения Марина Конева.

По её словам, учеников станут оценивать по пяти критериям просоциального поведения. Первый — дисциплинированность. Речь идёт о соблюдении правил внутреннего распорядка, в том числе связанных с личной безопасностью.

«Каждый критерий просоциального поведения характеризуется комплексом показателей: дисциплинированность — соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся», — пояснила Конева.

Помимо этого, педагоги станут фиксировать соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми: в числе показателей — неконфликтность и уважительное отношение. Отдельный критерий — участие в социально значимых инициативах, в том числе гражданско-патриотической направленности. Кроме того, учитывается отсутствие противоправных и антиобщественных действий.

По словам Коневой, совокупность этих критериев задаёт ориентир для оценки условий, созданных в школе, семье и обществе для социализации ребёнка и развития его личности.

Эксперимент по оцениванию поведения школьников стартовал с начала учебного года 2025/26 в 89 школах семи регионов России, включая ЛНР, Чечню, Новгородскую, Ярославскую и Тульскую области. По данным Минпросвещения РФ, в ходе пилота оценки получали ученики 1–8 классов.

В рамках апробации проверялись три модели оценивания: традиционная пятибалльная шкала, система «зачёт — незачёт» и градация на три уровня — «образцовое», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное» поведение. По итогам эксперимента министерство выберет единую федеральную модель.

23 марта 2026 года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что оценка за поведение со временем может повлечь определённые последствия для школьников, однако уточнил, что она не повлияет на сдачу ЕГЭ и ОГЭ.

По данным Минпросвещения, апробация дала положительные результаты: большинство школьников приняли нововведение спокойно, а педагоги получили инструмент для отслеживания поведенческих особенностей учеников и корректировки воспитательной работы.