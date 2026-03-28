11 часов
Образование

Минпросвещения вводит оценки за поведение: что именно будут учитывать учителя с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года во всех российских школах появится отдельная оценка за поведение. Об этом 28 марта в беседе с ТАСС сообщила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания при Минпросвещения Марина Конева.
По её словам, учеников станут оценивать по пяти критериям просоциального поведения. Первый — дисциплинированность. Речь идёт о соблюдении правил внутреннего распорядка, в том числе связанных с личной безопасностью.

«Каждый критерий просоциального поведения характеризуется комплексом показателей: дисциплинированность — соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся», — пояснила Конева.

Помимо этого, педагоги станут фиксировать соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми: в числе показателей — неконфликтность и уважительное отношение. Отдельный критерий — участие в социально значимых инициативах, в том числе гражданско-патриотической направленности. Кроме того, учитывается отсутствие противоправных и антиобщественных действий.

По словам Коневой, совокупность этих критериев задаёт ориентир для оценки условий, созданных в школе, семье и обществе для социализации ребёнка и развития его личности.

Эксперимент по оцениванию поведения школьников стартовал с начала учебного года 2025/26 в 89 школах семи регионов России, включая ЛНР, Чечню, Новгородскую, Ярославскую и Тульскую области. По данным Минпросвещения РФ, в ходе пилота оценки получали ученики 1–8 классов.

В рамках апробации проверялись три модели оценивания: традиционная пятибалльная шкала, система «зачёт — незачёт» и градация на три уровня — «образцовое», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное» поведение. По итогам эксперимента министерство выберет единую федеральную модель.

23 марта 2026 года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что оценка за поведение со временем может повлечь определённые последствия для школьников, однако уточнил, что она не повлияет на сдачу ЕГЭ и ОГЭ.

По данным Минпросвещения, апробация дала положительные результаты: большинство школьников приняли нововведение спокойно, а педагоги получили инструмент для отслеживания поведенческих особенностей учеников и корректировки воспитательной работы.

Завучам в Башкирии назначили новые надбавки за работу с трудными подростками

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о ежемесячной доплате 30 тысяч рублей заместителям директоров школ по воспитательной работе. Выплаты за работу с трудными подростками начисляются с 1 марта 2026 года.
Минпросвещения: бесплатное питание в школах Башкирии снизило болезни пищеварения у детей

В Башкирии болезни органов пищеварения у учеников начальных классов за пять лет переместились с первого на четвёртое место. Власти связывают это с бесплатным горячим питанием в школах.
В Минпросвещения объявили сроки введения единых школьных учебников

Министерство просвещения сократило сроки перехода на единые государственные учебники. Процесс планируют завершить в течение трех-четырех лет.
Минпросвещения введет оценки за поведение во всех школах с 1 сентября 2026 года

Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа о введении обязательной оценки за поведение. Нововведение начнет действовать во всех школах страны с 1 сентября 2026 года.
Утверждены новые правила ЕГЭ-2026: минимальные баллы, даты и структура заданий

Министерство науки и высшего образования утвердило минимальные баллы, а ФИПИ изменил критерии оценки сочинений. Экзаменационная кампания стартует летом.
РБК: В российские школы направили инструкцию по урегулированию споров с учениками

Учителя и директора школ Башкирии будут разбирать споры с учениками по единому федеральному стандарту. Минпросвещения запретило педагогам сплетничать, а на решение проблем выделило пять этапов с жесткими дедлайнами.
